Stats & Highlights | Les Hawks et le Heat déchaînés

Cela s’anime à l’Est, et ça commence à devenir très intéressant. Pendant que les Sixers s’accrochent à leur première place, ça se bouscule derrière. Boston, au complet, va beaucoup mieux, et enchaîne une 5e victoire en 6 matches. Même constat pour le Heat avec un 10e succès en 11 rencontres pour une belle 4e place.

Quant à Atlanta, il est invaincu avec Nate McMillan, et cette nuit, les Hawks remportent une 5e victoire de rang face aux Cavaliers. Ils font le break avec le 9e, Indiana.

OKC – Memphis

Golden State – Utah

New Orleans – LA Clippers

Houston – Boston

Philadelphie – San Antonio

Chicago – Toronto

Minnesota – Portland

Atlanta – Cleveland 100-82

Cela faisait quatre ans que les Hawks n’avaient plus gagné cinq matches de suite, et ils peuvent remercier Danilo Gallinari, décisif au début du 4e quart-temps pour passer un 11-0 qui repousse les Cavaliers à -15. Trae Young dans un petit soir, c’est John Collins, et l’épatant Nathan Knight qui font le boulot sous les panneaux. Côté Cleveland, Kevin Love est sorti au bout de deux minutes, et c’est évidemment inquiétant…

Hawks / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Gallinari 28 5/12 3/7 7/7 1 4 5 0 3 1 2 1 20 18 J. Collins 31 8/17 2/4 4/5 4 9 13 1 3 0 2 1 22 25 T. Young 28 4/9 2/6 4/4 0 2 2 6 1 0 1 0 14 16 T. Snell 21 0/3 0/2 0/0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 4 K. Huerter 27 5/8 2/3 0/0 0 6 6 1 2 0 0 2 12 18 N. Knight 23 3/4 1/1 9/10 3 5 8 1 2 1 2 2 16 24 B. Fernando 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 S. Hill 25 0/1 0/1 0/0 1 2 3 2 2 0 0 0 0 4 R. Rondo 17 1/4 0/1 0/0 0 0 0 4 1 2 4 0 2 1 B. Goodwin 3 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 B. Bogdanovic 25 5/9 2/4 0/0 1 3 4 2 3 0 2 0 12 12 S. Mays 3 0/1 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 Total 32/70 12/29 24/26 11 37 48 21 21 4 15 6 100 Cavaliers / 82 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Allen 28 2/4 0/1 5/12 4 7 11 0 2 0 0 1 9 12 C. Sexton 29 5/17 1/5 4/6 1 1 2 1 1 0 3 0 15 1 D. Garland 29 4/9 2/6 1/2 1 0 1 7 2 0 2 0 11 11 I. Okoro 25 3/8 0/4 0/0 2 3 5 1 3 0 0 0 6 7 L. Nance Jr. 26 2/7 0/3 0/0 2 2 4 1 2 1 3 0 4 2 D. Wade 16 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 -1 L. Stevens 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 C. Osman 26 4/11 2/4 0/1 1 3 4 2 1 1 1 1 10 9 J. McGee 14 5/8 0/1 0/0 1 1 2 1 4 1 1 1 10 11 Q. Cook 18 2/8 1/3 0/0 1 1 2 3 1 1 1 0 5 4 D. Windler 16 2/4 2/2 0/0 1 2 3 2 0 0 1 1 6 9 B. Thomas 6 2/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 Total 31/81 8/30 12/23 14 20 34 19 18 4 13 5 82

Orlando – Miami 97-102

Jimmy Butler a retrouvé son niveau de la « bulle », et cette nuit, il noircit la feuille et signe l’action du match. À cinq secondes de la fin, le Magic a la balle pour égaliser, à condition de mettre un 3-points.

Michael Carter-Williams, bien pris à deux, veut ressortir le ballon. Jimmy Butler a lu la trajectoire. Il intercepte et s’en va inscrire le panier de la victoire. Dommage pour Nikola Vucevic et Terrence Ross une nouvelle fois exemplaires. Mais les 23 ballons perdus coûtent très, très cher. Surtout le dernier.