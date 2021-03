Les Bulls trop solides pour des Raptors trop diminués

Les changements opérés dans le cinq majeur par Billy Donovan ont été payants. Le coach des Bulls avait décidé que Thaddeus Young et Tomas Satoransky seraient titulaires, et les Bulls n’ont pas manqué leur entame de match.

Les Raptors, eux, ont mis plusieurs minutes à trouver la cible, en commençant avec un vilain 0/6 au shoot. Puis, Norman Powell et Aron Baynes lancent les champions 2019 à 3-pts. Mais les Bulls sont plus agressifs, notamment Wendell Carter Jr. L’intérieur était critiqué et critiquable depuis quelques rencontres et là, il est tranchant et efficace en marquant ses quatre premiers tirs (28-22).

Cette dynamique positive se confirme en deuxième quart-temps. Avec un Zach LaVine pourtant très discret, les joueurs de Donovan finissent fort la première mi-temps avec un 9-0, en s’approchant du cercle car, de loin, ils manquent encore de précision. Sans un Powell remuant, qui marque juste avant la pause, les Raptors auraient rejoint les vestiaires avec plus de dix points de retard (58-49).

Chicago trouve toujours un joueur pour faire mal

En seconde période, les Bulls continuent de s’appuyer sur leur collectif, et Zach LaVine est toujours aussi économe offensivement. Le All-Star ne force rien et laisse Otto Porter Jr. frapper quatre fois en troisième quart-temps. C’est ensuite Patrick Williams, en bon opportuniste, qui inscrit cinq points en quelques secondes. Ces séquences tranchent avec celles de Toronto puisque les joueurs de Nick Nurse sont poussifs en attaque (85-73).

Sans son meilleur marqueur pour enfiler les points, Chicago aura toujours trouvé un homme providentiel pour alimenter la marque. Ce furent Porter Jr. et Williams dans un premier temps, c’est maintenant Denzel Valentine. L’ailier se permet de conclure deux contre-attaques à 3-pts en dernier quart-temps, et avec un 9-0, Chicago prend jusqu’à 18 points d’avance. Les Canadiens sont dans les cordes et même si Kyle Lowry et Chris Boucher se battent toujours, Patrick Williams met un point final à cette rencontre réussie avec deux dunks.

Le rookie (23 points) réalise ainsi son meilleur match en carrière et Chicago s’impose sans trembler et avec autorité (118-95). Les Bulls prennent ainsi la 10e place de la conférence Est, devant les Raptors qui continuent de dégringoler avec un cinquième revers de rang.