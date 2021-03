Pour l’anniversaire de Stephen Curry, les Warriors s’offrent le Jazz

Outre l’apport de leurs stars, ce sont les performances de Jordan Poole (18 points) et de James Wiseman (16 points) qui ont fait la différence pour Golden State malgré un match monstrueux de Rudy Gobert (24 points, 28 rebonds, 4 contres) qui a battu son record de rebonds sur un match et le record de la franchise !

Stephen Curry donne le ton

Après leur déroute face aux Clippers, les Warriors débutent cette rencontre avec agressivité et rigueur. Ils switchent sur tous les écrans et provoquent 4 balles perdues du Jazz, tout en les limitant à 4/13 aux tirs.

De l’autre côté, Stephen Curry passe à l’acte, après sa gueulante de jeudi, en scorant 14 des 24 premiers points de son équipe et en profitant de la sortie de Rudy Gobert pour mener un 15-0 (24-11). Le Jazz stoppe l’hémorragie suite à l’entrée de Jordan Clarkson (21 points) mais Steve Kerr peut être satisfait de l’entame de ses troupes (33-22).

Utah revient toutefois au score face au deuxième cinq « new look » et inexpérimenté de Golden State. Steve Kerr lance en effet deux rookies (Nico Mannion et James iseman), un sophomore année (Jordan Poole), et un « two-way contract » (Juan Toscano-Anderson) pour venir épauler Kelly Oubre Jr. Le trio Gobert – Conley – Clarkson leur passe alors un 12-2 en capitalisant sur la moindre erreur pour revenir à -1 (35-34).

Gobert et Conley trop esseulés

Steve Kerr insiste cependant et ses joueurs lui donnent raison. Huit points de suite de Jordan Poole, suivi d’un 3-points de Nico Mannion sur pick & roll donnent 8 points d’avance aux Warriors avant le retour en jeu de Stephen Curry et de Draymond Green (50-42).

Alors qu’Andrew Wiggins fait grimper l’écart sur un 3-points dans le corner, Mike Conley (23 points) maintient le Jazz dans le match. Le néo All-Star agresse les Warriors, va chercher des points à l’intérieur, aux lancers et de loin pour terminer la mi-temps avec 18 points. Utah craque malheureusement lors des 90 dernières secondes et encaisse un 10-2 conclu par un dunk de l’omniprésent Draymond Green pour mettre les Dubs à +13 (67-54).

Le réveil de Donovan Mitchell

Extrêmement discret en première mi-temps, Donovan Mitchell (24 points) prend les choses en main dans ce troisième quart temps. Il marque 10 points en cinq minutes et peut compter sur Rudy Gobert, qui compte déjà 20 rebonds, pour ramener Utah à deux possessions (80-74). C’est Andrew Wiggins, quasiment sans déchet ce soir, qui permet aux Warriors de relever la tête et de garder le contrôle du match.

Alors qu’Utah a trouvé son rythme avec plusieurs séquences de « drive & kick » d’école, Golden State parvient toujours à répondre en poussant la balle en transition dès que possible. Dans le sillage de Draymond Green, déjà en triple-double, ils passent plusieurs « mini-run » au Jazz pour les garder à distance (95-86).

Les Warriors finissent le boulot

Comme en première mi-temps, Utah passe à l’attaque face au deuxième cinq de Golden State. Rudy Gobert continue sa domination des deux côtés alors que sept points de Jordan Clarkson ramène le Jazz à -1, mais la sortie du Français permet une nouvelle fois aux Warriors de reprendre un peu d’air (110-104). Donovan Mitchell monte alors en pression mais Jordan Poole, Eric Paschall et Stephen Curry répondent à chacun de ses paniers pour garder le Jazz à -10 avec trois minutes au chrono (121-111).

Malgré le record de rebonds de Rudy Gobert sur un match, c’est un 3-points d’Andrew Wiggins sur une passe de Stephen Curry qui vient tuer le match, et offrir une bien belle victoire à des Warriors qui en avaient besoin après une série de quatre défaites de suite. Le Jazz quant à lui a perdu 5 de ses 10 derniers matchs, et a été abandonné par sa défense ce soir, en particulier en transition et dans les minutes jouées sans Rudy Gobert.