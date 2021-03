En mode rouleau compresseur, les Pelicans corrigent les Clippers

Plus appliqués et en furie à 3-points, les Pelicans démarrent en trombe dans cette rencontre. Emmenés par un Lonzo Ball des grands soirs et en phase avec son shoot (11 points, à 4/4 aux tirs), ils prennent rapidement une dizaine d’unités d’avance, face à des Clippers hors du coup et dépassés dans quasiment tous les secteurs de jeu (22-11).

L’ouverture progressive des bancs ne permet pas à la franchise de Los Angeles d’inverser la tendance. Les joueurs de New Orleans sont pour le moment bien installés dans leur partie, le danger provenant de partout et les mauvaises décisions se faisant rares. Les hommes de Stan Van Gundy mènent ainsi logiquement et confortablement, à l’issue de ce premier quart-temps (36-24).

Dans le deuxième acte, Paul George et les Clippers semblent enfin décidés à lancer leur match, se montrant menaçants et grignotant progressivement leur retard, grâce à un jeu offensif plus cohérent. Mais les Pelicans de Zion Williamson (13 points) ne paniquent pas pour autant et s’évertuent à repousser leurs adversaires dès que le danger guette, en appuyant dans ce secteur intérieur californien faiblard (49-39).

La franchise de la Nouvelle-Orléans ne relâche toujours pas la pression, à mesure que le chrono défile. Intouchables collectivement, les coéquipiers de Brandon Ingram (10 points) maîtrisent complètement les débats, bénéficiant d’un grand nombre de tirs ouverts. De leur côté, malgré les efforts de Kawhi Leonard (16 points), les joueurs de Los Angeles ne parviennent pas à réussir de « run » pour se rapprocher de leurs hôtes. Ils continuent donc de courir après le score, à la pause (67-57).

Les Pelicans en démonstration, les Clippers en perdition

Au retour des vestiaires, les Pelicans ne ralentissent pas la cadence et débutent par un 9-0. Groggy, les Clippers tentent de réagir par l’intermédiaire de Paul George, Kawhi Leonard ou même Reggie Jackson, mais Zion Williamson les massacre dans la peinture. Trop puissant, l’intérieur All-Star découpe la défense adverse et se fraye constamment un chemin vers le cercle. Dans son sillage, les Pels prennent une vingtaine de points d’avance (88-65).

Tandis que Reggie Jackson flambe toujours à 3-points, avant de se faire violemment dunker dessus par le bondissant Jaxson Hayes, Brandon Ingram se charge de repousser un peu plus encore la franchise de Los Angeles au tableau d’affichage. Et après trois quarts-temps, les joueurs de New Orleans restent solidement installés aux commandes, paraissant même avoir pris un avantage définitif sur leurs visiteurs (110-83).

Dans le dernier acte, Stan Van Gundy s’assure d’abord de valider cette victoire en laissant ses titulaires sur le parquet, avant de sortir tout le monde et envoyer ses remplaçants terminer la rencontre, à l’instar de Tyronn Lue avant lui. À l’arrivée, les Pelicans l’emportent donc dans les grandes largeurs (135-115), sans jamais avoir été menés ni inquiétés par de bien tristes Clippers.

Zion Williamson (27 points, 5 passes), Brandon Ingram (23 points, 4 rebonds, 5 passes) et Lonzo Ball (20 points, 8 rebonds, 5 passes) ont été les hommes forts de NOLA ce soir, tandis que seul Kawhi Leonard (23 points, 5 rebonds) a brillé du côté de Los Angeles.