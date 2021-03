Les Sixers écrabouillent les Spurs

Les locaux semblent dans un bon soir, avec un Danny Green qui artille de loin pour fêter le retour du public au Wells Fargo Center. L’ancien Spur plante deux banderilles de suite, et fait parler sa défense sur Dejounte Murray qui perd deux ballons de suite. Tobias Harris prend le relais en allant chercher le cercle, les visiteurs laissent beaucoup trop d’espaces en défense, et voient Philly prendre la main (19-14).

Seth Curry sort de sa boite et score 7 points rapides, bénéficiant de superbes caviars distillés par Ben Simmons, qui oriente à merveille la manœuvre des siens. Dwight Howard entre sur le parquet, et claque un gros dunk sur une passe de Curry, qui apporte un plus énorme à son équipe aux points et à la passe. Les hommes de Doc Rivers exécutent parfaitement les systèmes de jeu jusqu’à présent, et posent leur patte sur les débats. Le collectif de la franchise au maillot bleu fait le travail, et les joueurs de Gregg Popovich sont dans le dur (33-22). Rappelons que DeMar DeRozan est absent en raison des obsèques de son père.

Walker se montre

Lonnie Walker se montre en scorant de près, et l’ailier polyvalent tente de remettre les siens sur les rails après de longues minutes difficiles. Drew Eubanks montre les muscles sur Howard, qui prend une seconde faute rapide, et retourne sur le banc, en croisant le regard d’un coach Rivers passablement agacé par son pivot vétéran. Walker continue sa belle prestation, et voici les Spurs qui raccourcissent les distances (45-41).

Derrick White prend ses responsabilités et hausse le niveau. Les jeunes pousses texanes, comme Keldon Johnson et Devin Vassell, jouent de manière libérée, et ils combinent vitesse et circulation de la balle. Simmons, plutôt discret en attaque jusque là, commence à mettre quelques hook shots, et le All-Star Australien vole deux ballons de suite sur Murray, qui se fait reprendre de volée par coach Popovich dès l’arrêt de jeu suivant. Sans Embiid, les Sixers sont bien dans leurs baskets, et ils rejoignent les vestiaires avec un avance correcte (60-52).

Les Sixers passent la seconde…

Curry veut mettre un peu plus de piquant dans ce duel, et il allume de nouveau la mèche dès l’entame de cette seconde période. Le « frère de » ne refuse aucun tir, et il s’entend à merveille avec Tobias Harris, qui le cherche en permanence que ce soit de loin, ou près du cercle. Le jeu local est très léché, et le ballon circule parfaitement bien.

À mi quart-temps, les Sixers creusent un peu plus l’écart, et obligent Coach Pop’ à prendre un arrêt de jeu (80-63). Mais rien n’y fait, Curry, puis Harris plantent de loin avant que Howard ne se joue un peu trop facilement de Jakob Poeltl. Luka Samanic entre sur le parquet, et prend deux crossovers de suite de Simmons qui lui claque un dunk sur la truffe pour lui montrer comment faire. Le jeune croate n’est pas aidé par Drew Eubanks qui fait n’importe quoi dans la protection de la peinture, et coach Popovich secoue sa tête sur le bord du terrain. Son équipe vient d’encaisser 46 points (!) dans ce quart-temps et les Sixers prennent le large (106-73).

Le match est plié, et les deux techniciens ouvrent leurs bancs respectifs,. Le festival de 3-points des locaux se poursuit. Korkmaz se plante dans le corner, et punit à chaque fois, faisant tourner en bourrique Walker puis Vassell, qui tombent dans le piège en permanence. L’ailier turc marque des points aux yeux de son coach, de même que Matisse Thybulle, qui met une pression défensive énorme (122-85).

Vincent Poirier entre sur le parquet, et grapille quelques minutes dans une saison bien difficile pour lui pour l’instant. Le pivot tricolore prend quelques rebonds et se montre intimidant en défense. En face, Samanic marque quelques points pour soigner ses statistiques, et les fans de retour au Wells Fargo Center se font entendre. A l’arrivée, les Spurs subissent leur plus large défaite de l’histoire à Philadelphie (134-99).