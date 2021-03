Les Celtics enfoncent un peu plus les Rockets : 16e défaite de suite !

Un petit quart-temps, et puis c’est tout…

Toujours aussi décimé, les Rockets auront tenu tête aux Celtics pendant douze minutes. Comme face au Jazz, Kevin Porter Jr. est intéressant, et cette fois, il a le soutien de Victor Oladipo. Cela manque d’alternance en attaque, mais ça permet de ne compter que quatre points de retard après douze minutes (38-34).

Mais la suite va être un long calvaire pour Stephen Silas et les siens… C’est Jaylen Brown qui enfile son costume d’All-Star, et en combinant puissance et technique, il fait sauter le verrou des Rockets.

Il inscrit quasiment tous les points de Boston, et l’écart passe à +18 en cinq minutes (54-36) ! Houston ne se remettra jamais de ce 16-2, et pour tenter de revenir, les Rockets abusent du tir à 3-points. Justin Patton et Oladipo font mouche au début, mais ensuite, ça manque la cible. À la pause, Boston mène de 13 points (66-53).

Jayson Tatum s’amuse

Au retour des vestiaires, c’est Kemba Walker qui prend le relais de Jaylen Brown, et ses 11 points d’affilée permettent à Boston d’atteindre la barre des 20 points d’écart (77-57). Sous les panneaux, Robert Williams III est à 100%, et comme les Celtics sont sur un nuage, Jayson Tatum peut même tenter et réussir un shoot à 12 mètres en déséquilibre au buzzer. Après trois quart-temps, Boston a match gagné : 104-72.

Place au « garbage time », et les Celtics s’imposent finalement 134-107, pour une 5e victoire en six matches. Côté Rockets, c’est une 16e défaite de suite. C’est à un revers du record de franchise qui date de… 1968 !