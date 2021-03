Les Sixers ne vont pas tenter de gros coup

Il se murmure que c’est en apprenant la démission de Daryl Morey que James Harden a décidé de quitter Houston. En poste depuis 14 ans, le dirigeant était bien plus qu’un GM aux Rockets.

Il en était la tête pensante, et sa science du salary cap et des analytics lui avait permis de monter une équipe capable de mener 3-2 face aux Warriors de la grande époque, et d’être à une marche des Finals. Hélas, ces Rockets n’atteindront jamais la finale NBA, et c’est aujourd’hui à Philadelphie qu’il va tenter de remporter son premier titre.

« Je pense clairement qu’on peut gagner un titre. Ce sera évidemment un défi, mais je pense qu’on est suffisamment bon » explique-t-il dans une séance de questions/réponses sur Zoom. C’est pour cette raison qu’il n’envisage pas d’effectuer d’échanges d’ici le 25 mars. L’effectif actuel le satisfait.

« On possède un super groupe, une super cohésion, et ils jouent à un niveau élevé, et ils sont encore meilleurs face aux équipes vraiment bonnes » poursuit-il. « C’est quelque chose de fragile, et il faut le respecter. Pour résumer, tout le monde s’attend à quelque chose de grand, et je leur dirais de se satisfaire d’abord de ce qu’on a plutôt de ce qu’il est possible d’avoir. »

« Si vous me demandez comment améliorer notre attaque, je dirais que ce n’est pas en shootant des 3-points »

Très satisfait de sa relation avec Doc Rivers, Daryl Morey rappelle au passage qu’il n’est pas obsédé par le tir à 3-points. Les Rockets étaient devenus les numéro 1 de la NBA à 3-points pour tenter d’arriver au sommet. Les Sixers ne sont que 14e de la NBA dans ce secteur, et ça lui va très bien.

« Eh bien, on arrive à avoir les meilleurs joueurs près du cercle de la NBA. Je me fous de savoir comment on gagne, je veux juste qu’on gagne. Je dirais que notre attaque a vraiment besoin de s’améliorer. On veut être au moins dans le Top 10. Si vous me demandez comment améliorer notre attaque, je dirais que ce n’est pas en shootant des 3-points. Joel, Tobias et Ben sont dans le Top 10 de la NBA dans leur capacité à marquer à trois mètres et moins, et je ne sais pas pourquoi on aurait besoin de quelque chose de plus. Les autres sont bons pour écarter le jeu. Mais avec Ben, Joel et Tobias qui sont si bons à l’intérieur, on n’a pas besoin de 3-points. »