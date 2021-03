Points en carrière : Carmelo Anthony dépasse Hakeem Olajuwon !

On savait que s’il continuait à être aussi efficace, Carmelo Anthony allait grimper plusieurs échelons cette saison au classement des meilleurs marqueurs.

Après avoir dépassé Dominique Wilkins et Oscar Robertson en un mois, le voilà qui passe à la 11e place avec 26 955 points en carrière, et il devance désormais Hakeem Olajuwon, l’ancienne légende des Rockets.

Devant lui, dans le Top 10, une autre légende des Rockets, le pivot Elvin Hayes, dont le compteur s’est arrêté à 27 313 points. Si Melo maintient ce rythme, il devrait le dépasser avant la fin de saison. « J’ai toujours dit qu’il était un Hall Of Famer, et à chaque fois qu’il dépasse quelqu’un, on lui donne le ballon du match » explique Damian Lillard après la victoire de Portland à Minnesota.

Auteur de 26 points et de plusieurs actions décisives, Melo a donc plusieurs ballons du match cette saison…

« On sait tous ce que Hakeem a fait pour le basket. Son empreinte est sans précédent » a réagi Melo.« C’est une super sensation de savoir que je suis encore capable de faire ça, et d’avoir l’opportunité d’avancer dans cette liste. À chaque fois que quelqu’un parvient dans le Top 10 de quelque chose, les choses commencent à être spéciales. »