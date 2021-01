Meilleurs marqueurs de l’histoire : Carmelo Anthony dépasse Tim Duncan

C’est le privilège de l’âge. Quand, comme Carmelo Anthony, on dispute sa 18e saison en NBA et qu’on a accumulé de belles années dans sa carrière, on marque l’histoire avec sa longévité et ses performances.

Avec 18 points inscrits contre les Warriors, l’ailier remplaçant des Blazers a dépassé Tim Duncan dans la liste des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. Avec 26 499 points marqués, le voilà 14e du classement devant l’ancienne star de San Antonio (26 496 points).

« Je suis simplement heureux de continuer de faire ce que j’aime à ce stade de ma carrière », a réagi Melo après la rencontre. « Je m’amuse toujours et je pense que ça se voit. »

Carmelo Anthony devrait continuer de grimper dans ce classement d’ici les prochaines semaines. Avec seulement 448 points à inscrire, il devrait ainsi pouvoir doubler Dominique Wilkins (13e), Oscar Robertson (12e) et Hakeem Olajuwon (11e) et sans doute terminer la saison au pied du Top 10.