Tobias Harris essaie d’oublier son absence au All-Star Game…

Interrogé fin février sur les représentants des Sixers au All-Star Game, Danny Green était catégorique : « On devrait en avoir trois. » Sous-entendu, en plus de Joel Embiid et de Ben Simmons, sélectionnés mais finalement absents, Tobias Harris aurait également dû en être.

Quelques jours avant l’annonce des remplaçants sélectionnés, l’intéressé avait déjà passé un coup de gueule vis-à-vis de ceux qui ne voudraient parler de « Big Three » à Philadelphie, et l’y intégrer. Sa non-sélection, qui a fait beaucoup moins de bruit que celle de Domantas Sabonis, finalement convié, n’a pas arrangé son ressentiment.

Il l’avait d’ailleurs fait comprendre il y a deux semaines sur Twitter, en postant la capture d’un titre de Jay-Z.

« Bien sûr que j’étais énervé par rapport à cette sélection de All-Star, lâche-t-il à l’issue de la rencontre de cette nuit, à Washington. Mais je joue à un niveau All-Star soir après soir. Écoutez, si les fans de Philly en ont conscience, je parle de ceux qui m’auraient probablement escorté hors de chez moi l’année dernière, ça me va. »

L’ailier, jamais étoilé en dix ans de carrière, n’a pas eu la même chance que Mike Conley, repêché en raison d’un forfait. Une sélection aurait pu permettre à la meilleure équipe de l’Est, à l’instar d’Utah, d’envoyer trois représentants. Et même quatre si l’on compte Doc Rivers.

Justement, Harris rapporte en avoir parlé avec son coach et lui avoir dit : « Je touche une prime pour tous les coachs qui n’ont pas voté pour moi et tous les médias nationaux qui m’ont ignoré. »

Puis les deux hommes sont arrivés à une même conclusion : « On se fait un nom en playoffs, en menant l’équipe, en étant solide jour après jour. Et c’était ma mentalité. Pendant un moment, ça a été difficile de passer outre. Puis on passe à autre chose. On avance dans la vie, je crois que ce ne sera pas la (dernière) fois dans ma carrière que je serai en lice pour être All-Star. C’est comme ça que je vois les choses. »

Passé cet épisode, Harris doit maintenant se concentrer sur la seconde partie de saison des 76ers, avec l’ambition d’aller le plus loin possible en playoffs. Son impact sera d’autant plus essentiel si Philadelphie se retrouve privé de Joel Embiid…