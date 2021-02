Auteur pour l’instant d’un exercice 2020-21 très solide d’un point de vue statistiques avec 20,6 points et 7,8 rebonds et des pourcentages proches du fameux 50/40/90, le nom de Tobias Harris ne ressort jamais ou rarement au moment d’évoquer les joueurs stars de la NBA. Souvent présenté comme un bon Lieutenant, Tobias Harris a fait part de son mécontentement chez The Athletic quand un journaliste lui a demandé si son impopularité aux yeux du grand public le dérangeait.

« Ouais… Vous savez cette merde me fait chier. Je ne vais pas vous mentir » s’exclame-t-il avant de continuer plus précisément sur cette réputation déjà présente dès l’université : » Vous savez, je faisais partie du Top 10 des joueurs à la sortie de Tennessee en 2011 et je n’étais pas dans beaucoup de mock draft au départ. Même maintenant, c’est comme si vous regardiez mes stats cette saison et que vous vous disiez « Oh wow ! Mais on ne parle pas de lui ». Mais dans le même temps, le respect qui m’importe le plus est celui qui existe entre mes coéquipiers et moi ».

Un problème de hype

L’ancien ailier des Clippers, qui retrouve Doc Rivers cette saison revient également sur cette discussion qu’il a eue avec son grand frère au moment de se présenter à la Draft : « Quand je sortais de l’université, je me rappelle en train de dire à mon frère quand j’allais aux workouts « Eh, je vais être lottery pick ». Et il m’avait dit « Je ne pense pas ». Je lui avais dit : « Qu’est-ce tu veux dire ? Pourquoi ne le serais-je pas ? » et il m’a juste répondu : « Tu n’as pas la même hype que les autres gars. Mais il avait totalement raison. »

Malgré une belle régularité aux points et aux rebonds depuis plusieurs années, Harris n’est jamais cité parmi les meilleurs à son poste. Ce qui ne l’a pas empêché de décrocher un énorme contrat (180 millions sur cinq ans) chez un candidat au titre.

« A l’époque, je me disais : « Mec, je ne suis pas ce gars (qui a la plus grosse hype) mais je sais que je suis un winner et je sais comment gagner et je sais comment être un winner pour mes coéquipiers ». Au final, c’est tout ce qui m’importe, vraiment. Mais je l’entends et cela me touche parfois, mais je dois rester celui que je suis et ce pourquoi je veux être connu. »

On saura demain soir si les coaches de la conférence Est estiment qu’il mérite une première sélection au All-Star Game. Comme le soir de sa Draft, il ne fait pas partie des joueurs dont on parle le plus.