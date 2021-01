Tobias Harris, adroit comme jamais

Sans faire de bruit, Tobias Harris réalise un très joli début de saison pour les Sixers. Les retrouvailles avec Doc Rivers, qui l’avait coaché aux Clippers, lui ont fait du bien avec plus de 19 points, 6 rebonds et 3 passes, à des records d’adresse en carrière à 52% aux tirs, 45% à 3-points et 90% aux lancers.

Avec Joel Embiid en point de fixation, les Sixers disposent de largesses sur les extérieurs et Tobias Harris en profite. L’équipe caracole en tête de la conférence Est à 12 victoires pour 5 défaites.

« On est mieux organisé sur le terrain et on a beaucoup d’espaces. Donc on sait que collectivement, une fois qu’on fait la passe supplémentaire, on peut trouver un meilleur tir », expliquait Tobias Harris après la victoire de samedi face à Detroit. « On se trouve mieux que par le passé, et on a la confiance les uns des autres. Des trucs dont on parlait mais qu’on n’arrivait pas à mettre en application. C’est ce que l’on recherche soir après soir. »

Sur 5 victoires lors de leurs 6 derniers matchs, les Sixers ont bien redressé la barre après leur premier obstacle de la saison. Trois défaites de rang, on a vu pire.

Plus de confiance, moins d’hésitation

Dans sa dixième saison NBA, Tobias Harris a quant à lui stabilisé son tir à 3-points. Surtout, il est à l’aise dans le système de Doc Rivers avec lequel il avait brillé chez les Clippers. À la différence près qu’Harris est désormais une vraie menace à 3-points, ce qui libère le jeu pour Tobias Embiid. Et inversement.

« J’ai trouvé de bon tirs, mais j’ai surtout retrouvé la confiance de les prendre et de les rentrer, parce que je suis en rythme, j’ai besoin d’être dans le rythme du match. Si le ballon bouge et qu’on bouge, je vais bien jouer. C’est la nature de mon jeu. Si les tirs viennent en rythme, je vais les rentrer. Mais match après match, je veux m’améliorer et être présent dans mes positions. Je sais où je peux trouver mes tirs et être efficace en dernier quart. »

Entré dans la ligue à 19 ans, Tobias Harris a déjà beaucoup de saisons dans les jambes, mais seulement 20 matchs de playoffs au compteur, dont une dernière campagne terminée à 13% à 3-points et dès le premier tour. Avec Joel Embiid et Doc Rivers, Tobias Harris est en mission, mais c’est en playoffs qu’il devra confirmer cette efficacité…