Blessure de Joel Embiid : les Sixers retiennent leur souffle

Son dunk sur le pauvre Garrison Mathews, tout le monde l’a presque déjà oublié. C’est plutôt l’inquiétante réception après cette montée au cercle sur laquelle on s’attarde, car les conséquences pour la suite peuvent être colossales. Après cette action, au cœur du troisième quart-temps de ce match facilement remporté à Washington, Joel Embiid est resté un bon moment au sol en se tordant de douleur.

Touché au genou gauche, il est parvenu à se relever avec l’aide de ses coéquipiers avant de rejoindre le vestiaire, seul, en boitant. Les Sixers vont devoir attendre le résultat de l’IRM que le pivot devait passer à leur retour à Philadelphie, hier soir.

« On ne fait rien pour le moment parce qu’on n’a aucune information », note Doc Rivers. « C’est une longue saison. Au final, j’espère évidemment que nous n’allons pas le perdre. Mais nos gars iront bien, nous serons prêts. »

Une déclaration qui ne respire pas l’optimisme, même si l’ancien coach des Clippers dit préférer « ne pas spéculer (sur la gravité de la blessure). Demain (aujourd’hui), on aura toutes les informations. En espérant le meilleur. Je lui ai parlé dans le vestiaire, il a le moral. Alors espérons le meilleur. »

Cette nuit, Joel Embiid a été interrompu au cours d’une nouvelle démonstration de force, collective et personnelle. Son équipe menait déjà de 20 points au score et le pivot dominait son sujet avec 23 points (8/11), dont quantité de dunks sur la défense adverse, et 7 rebonds.

« J’ai vu sur le ralenti qu’il avait atterri dans une mauvaise position sur son genou gauche, cela ressemblait à une hyperextension », décrit Tobias Harris, en espérant que ce ne soit pas plus grave que ce traumatisme. « Nous prions simplement pour qu’il aille bien et qu’il soit en bonne santé lorsqu’il passera son IRM. »

Les Sixers peuvent au moins se consoler en se disant que les remplaçants au poste de pivot, Dwight Howard et Tony Bradley, sont plutôt en forme en ce moment. « Ça aide d’avoir Tony, Dwight et Vincent (Poirier), d’avoir un Mike Scott capable de jouer au poste 5. Si jamais Joel est sur la touche à un moment donné, on peut compenser. »

Même si cela n’a rien de comparable avec le pivot titulaire, « le MVP de cette ligue », comme le décrit son coach.