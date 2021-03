Les Sixers écrasent les Wizards mais perdent Joel Embiid…

« Je ne vais pas spéculer. » Doc Rivers préfère ne pas pencher dans un sens ou dans un autre par rapport à la gravité de la blessure de Joel Embiid, touché à la jambe. Sa sortie, au milieu du troisième quart-temps, est venue gâcher la soirée sans accroc des 76ers sur le parquet des Wizards. En attendant d’en savoir davantage sur la santé du pivot, le coach peut tout de même se féliciter de la prestation de ses joueurs.

Car cette rencontre bascule en faveur des visiteurs, à nouveau privés de Ben Simmons, dès le premier quart-temps. Et c’est Joel Embiid justement qui fait la différence en marchant sur la raquette adverse. Moritz Wagner ou Rui Hachimura sont de bien trop faibles vis-à-vis pour le pivot, qui va passer une bonne partie de sa soirée à dunker avec un maximum d’autorité.

Philadelphie défend fort et déroule

Face à Robin Lopez ? Embiid sanctionne encore, plus loin du cercle, en utilisant le « jab step ». En transition ? Il sanctionne également, à 3-points en première intention. Le pivot est en feu tout comme la défense des Sixers, d’où tout part. Matisse Thybulle se fait remarquer avec plusieurs lignes de passes coupées qui lui ouvrent le chemin du dunk, à lui aussi, en contre-attaque.

Embiid bloque Hachimura en contre-attaque, Tobias Harris en fait de même sur Raul Neto puis Dwight Howard devant Lopez. Ces actions défensives sont autant de prétextes pour dérouler en transition, terminée par exemple avec un tir dans le corner de Mike Scott, et ainsi s’offrir une avance confortable après 12 minutes (15-32).

Hormis un passage sous la barre des 10 points dans le second quart-temps, Washington ne parviendra jamais à combler cet écart significatif. Et ceci malgré les efforts de Russell Westbrook, notamment dans le deuxième quart-temps, qui dirige l’attaque des Wizards avec très peu de déchets. Incertain avant la rencontre à cause d’une douleur au genou, Bradley Beal fait également dans l’efficacité mais se contente de 13 tirs tentés, son plus faible volume de la saison.

Une blessure sans conséquence au score

Les problèmes des Wizards sont de toute façon d’abord d’ordre défensif. Car Joel Embiid passe encore en « drive » le pauvre Wagner pour un nouveau gros dunk, Thybulle en fait autant en transition après que Danny Green ait envoyé un panier primé, toujours sur jeu rapide (58-76). La triste ironie, c’est cet énième dunk de Joel Embiid qui l’amène à se blesser. Le pivot retombe mal sur sa jambe gauche et reste un bon moment au sol, en souffrance.

Au moins, sa sortie prématurée n’a pas d’incidence sur la suite des événements à Washington. Car Shake Milton et Furkan Korkmaz, 18 points chacun, ont encore beaucoup de jus pour enfoncer les locaux. Et Philadelphie peut s’imposer largement. Quatrième victoire de suite pour les 76ers (26v-12d) avant la réception des Spurs dimanche. Les Wizards (14v-22d) enchaînent avec la double réception des Bucks.