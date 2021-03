Sous les yeux de Michael Jordan, Terry Rozier s’est illustré dans le « money time »

Cauchemar des Pistons, « Scary Terry » a sorti le grand jeu dans le « money time », la nuit dernière. Menés d’une possession (90-93), à un peu plus de trois minutes de la fin, les Hornets ont ensuite pu compter sur le show de Terry Rozier pour vaincre Detroit, à l’arraché.

Sur cette période, l’arrière de Charlotte a effectivement inscrit 12 des 15 derniers points de son équipe, s’avérant tout simplement inarrêtable. D’un « 3+1 », d’un nouvel « and-one » sur un « floater », d’un second 3-points puis d’un deuxième « floater » à mi-distance, l’ancien joueur de Boston a fait plier ces Pistons accrocheurs.

Tout en sauvant sa prestation individuelle bien terne car, avant son coup de chaud bienvenu dans les dernières minutes (12 points, à 4/5 aux tirs et 2/3 à 3-points), Terry Rozier ne culminait qu’à 5 petites unités (à 2/9 aux tirs et 1/6 à 3-points). Mais, habité par son inébranlable confiance en lui, il est finalement sorti de sa boîte au meilleur moment pour réussir un « money time » de feu.

« Scary Terry » n’a peur de rien

« J’ai toujours eu cette confiance en moi, j’ai toujours voulu que le ballon soit entre mes mains », avouait-il au Charlotte Observer après le match. « J’aime prendre les gros tirs. C’est ce qui sépare les bons joueurs des grands joueurs. Si vous voulez devenir un grand joueur, il vous faut avoir cette confiance en vous, dans les derniers instants. […] Et avec l’espace dont je dispose [pour shooter] et la manière dont nous jouons, je suis capable de le faire. Nous avons un super groupe, qui me permet juste d’avoir confiance en moi et d’être moi-même. »

Coutumier du fait, puisqu’il s’était déjà illustré en achevant les Warriors au buzzer il y a trois semaines, Terry Rozier cultive donc un peu plus encore sa réputation de joueur décisif. Un trait de personnalité qui impressionne son entraîneur James Borrego, ravi de pouvoir s’appuyer sur un tel élément dans les moments chauds.

« Il n’a peur de rien et il est très à l’aise dans ces moments-là, ce qui est vraiment rare », confie le coach des Hornets. « C’est presque comme s’il devenait encore plus concentré quand le match est serré. Il a été fantastique, sans que nous l’ayons beaucoup servi. Il a été notre homme providentiel dans le « money time » depuis le début de saison et, [hier] soir, il l’a refait. Nous avons beaucoup de bons joueurs mais, dans les moments chauds, il est plus confiant que n’importe qui. Il assume ses responsabilités alors qu’ils sont nombreux à en être incapables dans la ligue. C’est très spécial d’avoir un joueur aussi décisif. »

Même son de cloche chez Gordon Hayward qui, malgré son statut de meilleur marqueur de Charlotte cette saison, n’a de son côté aucun mal à laisser la lumière à son coéquipier, dès que le « money time » arrive.

Un honneur devant le « GOAT »

« Il n’est clairement pas effrayé par ces moments-là », livre l’ailier, au sujet de celui qu’il a également côtoyé chez les Celtics. « Il a été assez discret durant tout le match puis, à la fin, il s’est réveillé et nous a offert la victoire. Un joueur comme [Terry Rozier] n’a besoin que d’inscrire un tir pour pouvoir ensuite en marquer plusieurs. C’est rare, mais il est assurément l’un de ceux qui peuvent scorer énormément, surtout dans le « money time ». »

Une performance de choix donc, et qu’a notamment apprécié Michael Jordan, que l’on a vu vibrer et applaudir depuis les tribunes. Présent pour une fois aux abords du parquet, le propriétaire des Hornets en connaît un rayon en matière de « clutchitude » et il n’a pas manqué de féliciter son joueur avec une accolade, après la rencontre.

« C’est toujours un honneur de jouer devant le GOAT [Greatest of All-Time, ndlr] » se réjouissait « Scary Terry » après coup. « Sa simple présence fait la différence. C’était super de pouvoir décrocher la victoire devant lui, ça l’est toujours. C’est juste Michael Jordan. Je ne peux rien dire de plus à ce propos. »