Les Wolves de nouveau en chantier

Enchainant les déceptions depuis plusieurs années, excepté la période Butler, les Wolves accueillaient ce break les bras ouverts afin de recharger les batteries, notamment après la soufflante de Ricky Rubio avant la pause.

N’ayant pas grand chose à jouer sur cette deuxième partie de saison, Chris Finch souhaite avant tout établir un nouveau cadre pour ses joueurs, comme il l’a expliqué pour The Star-Tribune.

« La responsabilité est le mot clé » explique ainsi l’entraîneur. « Vous devez juste définir quelles sont vos attentes envers les joueurs. Si nous voulons nous pencher sur la sélection de tirs ou travailler la défense dans la peinture, nous devons créer un cadre où nous pouvons les tenir responsables, pas seulement avec de la vidéo mais avec des stats, leur montrer la situation actuelle afin de modifier leur manière de jouer. »

Une attaque à retravailler

D’un point de vue statistiques, le bilan est des plus faméliques car Minnesota occupe l’avant dernière place à l’Offensive Rating (105,3 points) et au pourcentage de tirs réussis (43.5%). De plus, les coéquipiers de Karl Anthony Towns se trouvent à la 26e place à l’efficacité de loin (34.6%).

Une mauvaise tendance que le coach souhaite vite changer : « Parfois, les gens confondent vitesse et précipitation. Nous voulons jouer avec beaucoup d’intensité pour nous donner une chance de marquer rapidement. Après il faut trouver le bon équilibre pour shooter avant les 24 secondes. Ces choses sont sous notre contrôle. »

Un changement qui commence par le meilleur joueur de la franchise. Karl-Anthony Towns sait qu’il ne répond aux attentes compte tenu de son potentiel, c’est pourquoi, l’intérieur désire modifier son jeu pour le bien de son équipe.

« Ça va être un peu différent » confirme l’intérieur. « Tout le monde est conscient de la situation, il faut des ajustements. Je veux commencer par me regarder dans le miroir. Et je dois m’ajuster un petit peu je pense pour mieux m’adapter à l’effectif, surtout avec le système que nous avons maintenant avec Coach Finch. J’ai fait les ajustements que j’estimais nécessaire. Et évidemment nous verrons jeudi comment ça se traduit. »