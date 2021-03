Les râleurs Rudy Gobert et Donovan Mitchell à l’amende

Il fallait s’y attendre, la NBA n’a pas laissé passer les commentaires de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell après la défaite du Jazz à Philadelphie. Le Français écope de 20 000 dollars pour avoir critiqué les arbitres. Pour Donovan Mitchell, c’est plus salé : ce sera 25 000 dollars parce qu’il a aussi contesté son expulsion.

Après le revers de Utah, Gobert avait déclaré : « Nos gars n’obtiennent pas les coups de sifflet que tout le monde, dans cette putain de ligue, obtient. On sait qu’on est le Utah Jazz, et certains veulent peut-être nous empêcher d’aller loin, mais c’est décevant. Je crois que c’est la vérité. (…) J’espère qu’ils (les arbitres) regarderont le match en rentrant chez eux, on le fait tous, et qu’ils auront honte devant les images. »

Même son de cloche chez son camarade : « Je ne suis pas du genre à critiquer un arbitre pour critiquer un arbitre, mais ça devient problématique. Il y a des matchs de ce genre qu’on a gagnés, et d’autres qu’on a perdus. Mais cet arbitrage… On est sympas, on ne se plaint pas, on ne se frustre pas, on se bat et, au final, on se fait avoir. »