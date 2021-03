En triple-double, James Harden ne laisse aucune chance aux Rockets

Passé le temps des hommages, il y a un match à gagner pour les deux équipes. John Wall se démène comme un beau diable pour mettre un terme à la terrible série des Rockets : 12 défaites d’affilée ! Et les Texans font mieux que de résister en début de partie, faisant preuve d’une motivation de tous les instants, afin de certainement prouver à son ancien franchise player qu’ils ne veulent pas être de simples victimes (20-17).

Du côté de Brooklyn, on s’en remet comme souvent à James Harden. L’ancienne superstar de Houston noircit la feuille de stats d’entrée et se sent comme à la maison, en convertissant notamment un stepback à 3-points pour son premier tir. Au final, ce sont les Nets qui terminent devant à l’issue du premier quart-temps, grâce à un dernier shoot extérieur de Tyler Johnson (30-27).

Malgré une implication totale des Rockets en cette soirée si particulière, Brooklyn semble un voire deux crans au-dessus dans cette rencontre. James Harden a beau être pris à deux très tôt, son talent offensif lui permet malgré tout de scorer, avant que la défense adverse ne se replace, ou de trouver des coéquipiers démarqués, comme Bruce Brown et Nicolas Claxton (50-39).

James Harden en balade dans son ancien jardin

Le jeune pivot des Nets se régale des offrandes de son meneur sur pick-and-roll, en faisant très mal à la défense texane de par sa mobilité et ses qualités athlétiques, qui lui donnent un avantage sur ses vis-à-vis. Brooklyn maitrise son sujet mais laisse encore Houston dans le match, à cause de ses pertes de balle. À lui seul, James Harden (14 points, 7 rebonds, 9 passes) en comptabilise déjà 6 à la mi-temps (67-54).

Au retour des vestiaires, pour accompagner James Harden qui continue son chantier, Bruce Brown abat un gros travail. Utilisé comme un intérieur, en dépit de son mètre 93, l’ancien combo-guard des Pistons déploie toute son énergie afin de contribuer dans tous les secteurs du jeu, et notamment au rebond et au scoring.

L’écart grimpe carrément à +20 à un moment donné, mais les Rockets n’abandonnent pas pour autant, grâce à un très bon Victor Oladipo, qui culmine à 18 points dans le troisième quart-temps. Celui-ci s’accapare tous les tirs ou presque, pour permettre à son équipe de revenir à -10. Malheureusement pour les hommes de Stephen Silas, les Nets décident de s’appliquer davantage sur la fin de cette période. Résultat des courses : un 11-5 en faveur de Brooklyn, qui repousse de nouveau Houston à douze minutes du terme (101-85).

13e défaite de suite pour Houston

On se dit alors une nouvelle fois que les joueurs texans ne sont pas si loin de leurs adversaires, puisqu’ils reviennent à -10, sous l’impulsion de John Wall. Mais comme depuis le début de la partie, les Nets accélèrent comme bon leur semble. Ils reprennent ainsi leurs distances, après un énorme 3-points de James Harden sur le nez de Je’Sean Tate (113-97).

Le MVP 2018 valide ensuite, sans forcer, son 8e triple-double de la saison (29 points, 10 rebonds, 14 passes), tandis que Kyrie Irving (24 points, 5 rebonds, 6 passes) fait également des misères à ses défenseurs et que Brooklyn sécurise tranquillement sa victoire (132-114). Le tout face à des Rockets qui n’ont pourtant pas démérité, mais qui étaient tout simplement moins armés que la franchise new-yorkaise.

À l’arrivée, Houston concède donc sa 13e défaite d’affilée, malgré une doublette John Wall (36 points, 5 passes) – Victor Oladipo (33 points, 7 rebonds, 5 passes) de feu. À l’inverse, les hommes de Steve Nash continuent quant à eux leur petit bonhomme de chemin au sommet de la conférence Est, en compagnie des Bucks et des Sixers.