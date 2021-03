Rising Stars Challenge : Théo Maledon dans la Team World… mais le match n’aura pas lieu

Covid-19 oblige, la NBA a décidé de condenser le All-Star Weekend sur une seule soirée, et il n’y aura donc pas de Rising Stars Challenge cette saison. Mais la ligue a tout de même tenu à dévoiler les deux équipes qui auraient pu s’affronter, en piochant donc parmi les meilleurs rookies et sophomores, américains et étrangers.

Sans surprise, on retrouve Zion Williamson, Ja Morant, Tyler Herro ou encore LaMelo Ball côté US, alors que Théo Maledon se hisse dans l’équipe World, aux côtés de RJ Barrett et Facundo Campazzo.