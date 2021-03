Nate McMillan va coacher les Hawks sans se projeter sur son avenir

« Les nuits blanches ont déjà commencé. Je n’ai pas fermé l’œil la nuit dernière. » Nommé coach principal après le renvoi de Lloyd Pierce, Nate McMillan sait qu’il va avoir beaucoup de travail ces prochains jours pour remettre la franchise sur les rails.

D’autant plus qu’il ne s’attendait pas à cette promotion comme il l’explique chez ESPN : « Au début pour moi, ce n’était pas quelque chose que je voulais faire parce que c’était une vraie surprise pour moi. Quand j’ai parlé avec Travis (Schlenk) à ce propos, je lui ai dit que je n’étais pas venu ici pour ça. »

L’aval de Lloyd Pierce

Comme il avait accepté un poste d’assistant et qu’il était proche de Pierce, l’ancien coach des Pacers a échangé avec son prédécesseur avant de donner sa décision : « Nous avons eu une conversation au sujet de l’équipe et de son départ. Il ne pensait pas que cela arriverait, mais il avait le sentiment que je pouvais faire progresser l’équipe et faire du bon boulot avec. Il avait le sentiment que je devais saisir cette opportunité. »

Finalement Nate McMillan accepte le poste vacant mais refuse toute projection : « Je vais prendre ce job et dès que vous me poserez la question, je vous répondrai que je prends chaque match à la fois. Je suis concentré sur le match de ce soir (face au Heat), pas sur celui de demain. Concernant l’avenir et ce que je recherche, je n’y ai pas pensé. Il n’y a pas eu d’échanges à ce sujet entre Travis et moi. »

Une première victoire pour commencer

Entraineur réputé des Pacers, prolongé avant d’être coupé à la surprise de tout le monde, McMillan présente un bilan positif en termes de bilan, ce qui a convaincu Travis Schlenk de lui donner les clefs du camion : « Je pense que son passé parle pour lui, j’ai pleinement confiance en Nate. »

Avec un bilan de 14v-20d au moment de son intronisation en tant que coach, McMillan pense qu’il y a assez de talent pour réussir : « Je pense que nous sommes capables de faire de bonnes choses ici. Nous devons évidemment être en bonne santé, montrer notre progression ainsi que nos améliorations et on va y arriver. »

Et après sa première victoire contre le Heat, on peut dire que le nouveau coach des Hawks part sur de bonnes bases, et Atlanta n’a qu’un succès de moins que les Hornets, 8e.