Les Hawks de Nate McMillan débutent par une victoire à Miami

Lloyd Pierce poussé dehors, c’est donc son assistant Nate McMillan qui prend les commandes à Atlanta, et son premier match à la tête des Hawks est une revanche face au Heat, toujours privé de Jimmy Butler.

Une bonne nouvelle pour le technicien de Géorgie, alors que les hommes d’Erik Spoelstra ont toutes les peines du monde à mettre en place leur jeu offensif. Ils tentent pourtant de mettre en place leurs systèmes, mais leurs shoots extérieurs ne rentrent pas, et ils débutent même par un 2/15 à 3-points qui rend forcément tout compliqué…

Heureusement, ils contrôlent encore très bien Trae Young, qui ne marque pas un point du premier quart-temps, et rejoindra les vestiaires avec seulement deux points au compteur ! On sent les Hawks mieux armés offensivement, grâce notamment à Kevin Huerter mais la défense de Miami les gêne bien pour compenser son attaque amorphe et, à la mi-temps, c’est un score digne des années 1990 entre les deux équipes : 44-37 pour les visiteurs.

Après la pause, Duncan Robinson trouve quelques ouvertures de loin, Kendrick Nunn intercepte et envoie Bam Adebayo au alley-oop, et le Heat semble retrouver un peu d’énergie pour passer devant.

Le réveil décisif de Trae Young

Mais le retour de Bogdan Bogdanovic fait du bien aux Hawks, alors que Trae Young est toujours dans le dur. Limité à cinq points en trois quart-temps, le meneur voit son nouveau coéquipier serbe distribuer les offrandes en fin de troisième quart-temps, puis rentrer deux tirs à 3-points au début du quatrième quart-temps pour reprendre le contrôle de la partie. Miami s’accroche encore et reste à égalité (73-73) à 7 minutes de la fin du match.

C’est le moment choisi par Trae Young pour enfin se réveiller. Le meneur enchaîne les réussites à longue distance, pour planter un 13-1 à lui tout seul qui fait définitivement basculer le match pour Atlanta.

En clair manque de solutions offensives, le Heat s’incline logiquement (94-80) et espère que l’inflammation du genou de Jimmy Butler ne durera pas trop longtemps. La série de six victoires consécutives du club floridien prend en tout cas fin, remettant Erik Spoelstra et ses hommes dans le négatif (17v-18d) alors que les Hawks (15v-20d) offrent à Nate McMillan un premier succès comme entraîneur principal. Désormais, il faut enchaîner pour Atlanta.