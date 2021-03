En mode record, Carmelo Anthony et les Blazers assomment les Hornets à 3-points

Comme on pouvait s’y attendre avec ces deux équipes offensives, on assiste à un début de match agréable et enlevé. Le backcourt de Charlotte marque 13 des 15 premiers points de son équipe alors que Portland s’en remet à son collectif, puisque 4 des 5 titulaires ouvrent leurs compteurs dès les premières minutes. (17-17).

Toujours aussi limites dans sa moitié de terrain, les Blazers subissent un éclat à la sortie du premier temps-mort en encaissant un 9-0 qui force Terry Stotts à stopper l’hémorragie (26-17). Si la série s’arrête côté Hornets, Portland n’en profite pas pour réduire l’écart, la faute à quelques pertes de balles qui plombent le rythme des coéquipiers de Damian Lillard. Par conséquent, Charlotte se retrouve en tête à la fin des douze premières minutes (33-27).

Robert Covington au plus-que-parfait

L’efficacité offensive des hommes de James Borrego chute un peu et ça profite à leurs adversaires qui reviennent à hauteur, sous l’impulsion de Rodney Hood puis d’un Carmelo Anthony retrouvant ses jambes de 20 ans, en témoigne son dunk main droite (40-40). Impeccable jusqu’ici, Robert Covington semble également en forme, à l’image de ses 16 points mais aussi de son activité défensive avec 2 contres et 1 interception.

Les deux équipes se tiennent en cette fin de quart temps, le duo Caleb Martin – LaMelo Ball appuie là où ça fait mal, soit à 3-points, sauf qu’ils trouvent du répondant avec Gary Trent Jr. et Damian Lillard. C’est donc tout logiquement que les deux franchises se retrouvent dos-à-dos au moment de rentrer aux vestiaires (59-59).

Plus appliqué à la reprise, Portland commence mieux ce troisième quart. La défense provoque des stops, ce qui profite au jeu rapide des Blazers pour marquer plus facilement (61-68). Dans l’optique du Skills Challenge, Robert Covington continue son festival offensif en drivant vers le cercle alors que Damian Lillard monte lui en température en trouvant la faille longue distance ou en servant Enes Kanter sous le panier.

Un Little hyperactif

Portland alterne plutôt bien en attaque, avec du jeu au poste pour Melo, du shoot longue distance mais aussi du alley-oop pour Nassir Little sur un nouveau caviar de Damian Lillard. Les hommes de Terry Stotts terminent mieux le quart-temps, même si la faute bête de Little à deux secondes de la fin laisse Charlotte à moins de 10 points. Cependant, Portland possède toutes les cartes en mains pour stopper sa mauvaise dynamique (83-92).

Malheureusement pour les Hornets, la « seconde unit » adverse les relègue aux alentours des 15 points en un rien de temps. Les coéquipiers de Terry Rozier subissent l’activité de Nassir Little des deux côtés du terrain alors que le duo Hood-Melo continue le festival derrière l’arc. Cette entame catastrophique oblige Borrego à prendre un temps-mort (85-101). Charlotte décide alors d’aller chercher plus haut dans les mains adverses et cela s’avère payant à l’image de cette interception de Ball qui lance Rozier vers le cercle.

Record de franchise à 3-points

C’est alors que le coach des Blazers rappelle ses joueurs cadres pour terminer le travail entrepris par le banc. Et c’est chose faite grâce à une folle efficacité à 3-points, illustrée par le record de tirs extérieurs marqués dans l’histoire de la franchise avec une 24e réussite de Melo dans les dernières minutes pour s’imposer (123-111).

Après quatre défaites d’affilée, Portland se reprend avec la manière pour passer devant les Spurs à la cinquième place du classement de la Conférence Ouest. Du côté de Charlotte, c’est statut quo car les joueurs de Michael Jordan restent au 8e rang de leur conférence, suite également à la défaite des Pacers.