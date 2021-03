Bradley Beal : « Un des trucs les plus bêtes que j’ai vus de ma vie »

Avec 46 points inscrits hier soir, Bradley Beal ne cachait pas sa frustration lors de la conférence d’après match au moment d’évoquer tous les efforts gâchés par une fin de match non maitrisée.

« C’est l’un des trucs les plus bêtes que j’ai vus de ma vie. J’ai glissé sur le parquet avec mon pied hors du terrain et on a donné trois lay-up à Tatum sur la fin de match. ».

En effet, tout est allé dans le sens contraire des Wizards. Russell Westbrook manque son 3-points dans le corner, Boston recolle à un point, Bradley Beal glisse sur la remise en jeu et Jayson Tatum marque sur l’action qui suit alors que l’arrière de Washington voit son shoot au buzzer rebondir sur l’arceau.

Un scénario cruel pour le All-Star qui voit là une occasion gâchée de maintenir la bonne forme du moment. « Nous aurions dû gagner. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour se mettre en position de l’emporter. On devait gagner. Nous sommes sur un bilan de 7-2 sur nos neuf derniers matchs. C’est cool, on devrait être à 8-1 ».

« Tatum possède un talent spécial »

Néanmoins, Bradley Beal n’a pas manqué de rendre hommage à son bourreau du soir, Jayson Tatum dont il est très proche et qu’il retrouvera dimanche, pour le All-Star Game.

« Il possède un talent unique. Tout le monde connait notre relation et sait que nous sommes en compétition, mais on se pousse au maximum l’un l’autre. Il y a une raison s’il est All-Star : il a un talent extraordinaire. »

Avant d’ajouter : « Je suis énervé qu’il ait fait ce qu’il vient de faire contre nous. Il a connu quelques difficultés par moments dans ce match mais il est toujours au top quand il me joue. De mon point de vue de fan, le voir être capable d’élever son niveau de jeu pour enchaîner, ça me rend heureux mais j’ai détesté que ce soit contre nous ».

Pour Washington, il reste deux matches à domicile avant le All-Star break, contre les Clippers et les Grizzlies.