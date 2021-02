Le MVP de la nuit : DeMar DeRozan, le coeur lourd

Après leur « rodeo-trip » annuel, écourté exceptionnellement cette saison à cause du Covid-19, les Spurs ont récupéré DeMar DeRozan à leur retour à San Antonio. L’arrière texan n’était pas des derniers déplacements pour rester auprès des siens après le décès de son père. La star de San Antonio avait notamment laissé un message sur Instagram à son attention le 19 février, regrettant de ne pas avoir pu le remercier « une dernière fois ».

L’atmosphère était donc lourde pour son retour aux affaires, mais DeMar DeRozan a été à la hauteur du challenge, dominant la rencontre face aux Pelicans remportée sur le fil (117-114) et conclue par un ultime dunk en contre-attaque de l’ancien joueur des Raptors.

« Ça a juste montré à quel point c’est un vrai professionnel, un vrai vétéran », a déclaré Dejounte Murray. « C’est l’endroit où il est heureux, parce que je ne peux pas imaginer ce qu’il a vécu… Je lui ai parlé pendant toute la période où il a été absent, lui faisant savoir que j’étais là pour lui, que l’équipe était là pour lui, que nous sommes frères ».

Au nom du père

Auteur de 32 points à 11/18 au tir, 11 passes décisives et 2 interceptions, l’arrière n’a pas ménagé ses efforts, en allant chercher ses points près du cercle en plus de jouer juste, pour lui ou pour ses partenaires. Avant de conclure par ce dunk en contre-attaque en guise de point d’exclamation pour assurer la victoire et montrer qu’il n’avait rien perdu de ses capacités physiques malgré sa longue absence.

« Ce n’est jamais évident, mais il a montré qu’il n’était pas rouillé du tout. Pouvoir jouer autant qu’il l’a fait et aussi dur qu’il l’a fait… il a été unique ce soir », a réagi son coach Gregg Popovich.

Comme il s’est attelé à le faire tout au long de sa carrière, DeMar DeRozan fait sans nulle doute aujourd’hui encore, la fierté de son père.