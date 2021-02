De nouveau en forme, Luka Doncic refuse les comparaisons avec Larry Bird

Même avec les absences de Kevin Durant et de Kyrie Irving, le déplacement au Barclays Center représentait un vrai test pour les hommes de Rick Carlisle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dallas n’a pas déçu en s’imposant brillamment face aux coéquipiers de James Harden notamment grâce à un Luka Doncic qui retrouve toute la plénitude de son talent.

Auteur de 27 points, 6 rebonds et 7 passes, le Slovène a une fois de plus noirci la feuille de stats pour permettre à ses coéquipiers de s’imposer. Jouant toujours l’action qu’il faut en attaque malgré son jeune âge, Doncic continue d’impressionner par sa capacité à pouvoir tout faire offensivement à tel point que Cedric Maxwell voit en lui la réincarnation de Larry Bird.

En septembre dernier, c’est l’ancien pivot du Heat Rony Seikaly qui avait déjà employé cette même comparaison.

« Luka Doncic est unique ! Je pense que c’est le meilleur joueur blanc de l’histoire. Point barre. C’est Larry Bird 2.0. Pour moi, LeBron James, c’est Magic Johnson 2.0, et Doncic est davantage une version moderne de la manière de jouer de Larry Bird » expliquait-il à TalkBasket. « Je parle en tant que basketteur et en terme de talent pur, et non en terme de victoires et de titres. Maintenant, pour être considéré comme le meilleur joueur, il faut avoir gagné plusieurs titres, comme l’a fait Larry Bird. Pour être comparé à lui, il vaut mieux avoir gagné quatre, cinq titres. Ça le placerait comme le meilleur joueur du monde. Luka est un mix de Bird et Pete Maravich. »

Une comparaison que refuse cependant le meneur texan, interrogé après la victoire face aux Nets : » Vous ne pouvez pas me comparer à Larry Bird. Je dois jouer beaucoup plus de matchs avant que vous puissiez me comparer à Larry Bird ».

À seulement 22 ans, Doncic produit en moyenne 28.7 points, 9.1 rebonds et 8.9 passes par match pour sa troisième saison. Au même stade de sa carrière, Larry Bird était un petit cran en dessous (23 points, 11 rebonds et 6 passes) mais avait déjà gagné un titre avec Boston. Et c’était une autre NBA, avec des défenses plus serrées et un tir à 3-points utilisé beaucoup plus rarement.

Une comparaison confirmée par James Harden

Souvent présenté comme un James Harden bis en raison de son step back à 3-points, du nombre de lancers provoqués et du fait que toute l’attaque des Mavericks tourne autour de lui, Luka Doncic a reçu les louanges de son adversaire du soir qui persiste et signe à propos de cette comparaison.

» Il y a quelques similitudes. Il ne laisse jamais personne dicter son rythme et il fait ce qu’il veut. C’est rare pour un jeune joueur. Il me semble qu’il a 21 ans (il fête ses 22 ans aujourd’hui). Et vu comment il est capable de dicter et contrôler le jeu, nous savons tous qu’il a un avenir très très brillant. » Avant de terminer par ceci : « Les Mavs ont un gars unique ».

Revenu un peu hors de forme en début de saison, Doncic retrouve peu à peu de sa superbe comme le montrent ses statistiques sur les neuf dernières rencontres disputées. L’ancien madrilène compile 31.6 points, 7.3 rebonds et 7.9 passes à 51.6% aux tirs dont 46% de loin.

Dans son sillage, les Mavs présentent un bilan équilibré avec 16 victoires pour 16 défaites. Ainsi, la franchise de Marc Cuban peut regarder vers le haut surtout avec un Luka Doncic à ce niveau.