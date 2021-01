Luka Doncic : « On donne l’impression de s’en foutre »

C’est sans contestation possible, la grosse déception de ce premier mois de compétition. Les Mavericks pointent à la 13e place de la conférence Ouest, et ils restent sur quatre revers de suite, dont deux face au Jazz. Certes, Utah est dans une forme olympique, et Dallas n’a pas été gâté par les blessures et le Covid-19, mais c’est la manière qui inquiète. Et en bon leader, Luka Doncic a pris la parole pour exprimer sa frustration et son ras le bol.

« Je n’ai jamais ressenti, et il va falloir faire quelque chose car ce n’est pas beau… » a-t-il lâché en visioconférence. « On doit élever notre niveau de jeu, simplement se parler et jouer mieux que ça. C’est essentiellement une question d’effort. »

Et quand un journaliste lui demande ce qu’il faut changer en priorité, le Slovène n’y va pas par quatre chemins. « Franchement, je dirais qu’en ce moment, on donne l’impression de s’en foutre de gagner ou pas. On a besoin de davantage d’énergie, d’effort, de plonger sur les ballons, de faire les écrans. On a besoin de tout ça. Il y a beaucoup de choses qu’on doit améliorer. Je sais qu’on va le faire, et il n’y a que ça qui compte. »

Même discours chez son coach qui pense que c’est simplement un mauvais moment à passer. « C’est juste un mauvais passage et nous devons le surmonter. En ce moment, il faut simplement rester soudés et nous battre pour nous en sortir » demande Rick Carlisle.

Il faudrait surtout bien débuter les matches pour éviter d’être menés de 20-25 points après dix minutes comme la nuit dernière.