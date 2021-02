NCAA : Joël Ayayi parmi les finalistes du trophée Jerry West

Malgré les nombreux contretemps et suspensions de matchs, la fin de saison régulière approche quand même en NCAA. Et qui dit fin de saison dit forcément récompense.

En l’occurrence, l’arrière tricolore des invincibles Zags, Joël Ayayi, fait partie des cinq joueurs finalistes nommé pour le trophée « Jerry West » du meilleur arrière du pays. Ses quatre concurrents sont MaCio Teague (Baylor), Quentin Grimes (Houston), Joe Wieskamp (Iowa) et Chris Duarte (Oregon).

A 11 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne, auteur du premier triple-double de l’histoire de Gonzaga, Ayayi n’est pas forcément le favori avec un apport au scoring moindre par rapport à tous les autres finalistes.

Grimes (17 points, 6 rebonds) et Duarte (17 points, 5 rebonds) sont pour le coup les plus productifs mais leur équipe respective, Houston et Oregon, n’ont pas le bilan écrasant de Gonzaga. Avec Baylor, à 17 victoires en 17 matchs, Teague (15 points, 4 rebonds) a les stats et le bilan qui vont bien, tout comme Wieskamp (15 points, 7 rebonds) avec Iowa à un degré moindre, à 17 victoires et 6 défaites.

