Stephen Curry de retour ce soir, avec deux bonnes nouvelles ?

L’inquiétude autour de l’absence de dernière minute de Stephen Curry à Charlotte est close. Steve Kerr s’est montré rassurant au sujet de sa star qui se sent beaucoup mieux et sera disponible pour le match de ce soir sur le parquet des Knicks après avoir participé à l’intégralité de l’entraînement la veille.

« Il se sent mieux aujourd’hui », a déclaré le coach des Warriors. « Il a participé pleinement à l’entraînement, donc nous prévoyons qu’il jouera ce mardi ».

Deux bonnes nouvelles pourraient bien accompagner son retour. Absents depuis plusieurs semaines, James Wiseman (poignet) et Kevon Looney (cheville) ont également repris l’entraînement. Steve Kerr est également optimiste les concernant, même s’il attendra l’échauffement d’avant-match pour prendre une décision avec son staff.

« S’ils sont tous les deux prêts à jouer, ils joueront tous les deux », a-t-il ajouté. « Bien sûr, on ne peut pas jouer à 12, donc je vais devoir faire quelques changements, et c’est ce que je vais faire. Je ne vais pas vous dire ce que je vais faire parce que je dois d’abord parler à nos joueurs, mais si Loon et James sont tous les deux actifs, alors ils seront tous les deux dans le match ».