Où est passé Stephen Curry ?

Même s’il n’y a pas de public, c’est un rendez-vous annuel qu’il ne manquerait pour rien au monde ! Chaque année, Stephen Curry revient à Charlotte là où il a grandi, pour y croiser ses proches et sa famille, et pourtant, cette nuit, au moment de l’entre-deux, pas de Stephen Curry !

Le double MVP était pourtant présent à l’échauffement, mais il a préféré déclarer forfait car il ne se sentait pas bien. « Pendant sa routine habituelle à l’échauffement, il ne se sentait pas bien du tout » raconte Steve Kerr. « Il a alors rejoint les vestiaires, il a vu le médecin de Charlotte, il est revenu s’échauffer, mais il ne se sentait tout simplement pas bien. On a donc pris la décision, Steph, le staff et moi, de ne pas le faire jouer. »

Remplacé par Mychal Mulder dans le cinq de départ face aux Hornets, Curry pourrait revenir dès mardi face aux Knicks. « On verra comment il se sent dimanche, et ces prochains jours. Il n’y a pas de protocole Covid en place. C’est juste qu’il ne sent pas bien » poursuit son coach.

Les Warriors restent sur deux défaites de suite, mais la bonne nouvelle, c’est que les poursuivants calent aussi, comme les Grizzlies et les Kings.