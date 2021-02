Un Jazz record renverse les Hornets dans le dernier quart-temps

Gordon Hayward (21 points), qui a quitté ses coéquipiers en dernier quart-temps blessé à la main droite, et LaMelo Ball (21 points, 7 rebonds, 4 passes, 3 interceptions) avaient pourtant permis aux Hornets de faire la course en tête avant le déluge des remplaçants d’Utah.

Il a fallu 34 minutes au Jazz pour enfin trouver son rythme et jouer sa partition comme ils le font depuis le début de saison. Face à eux, les Hornets avaient pourtant saisi cette opportunité pour prendre 11 points d’avance en troisième quart temps, bénéficiant des 16 pertes de balles de leur adversaire pour prendre le large (81-70) et croire en une nouvelle victoire de prestige après le hold up d’il y a deux jours face aux Warriors. Malheureusement pour eux, la bande à Quin Snyder a fini par se remettre à l’endroit.

Utah finit en fanfare

Le Jazz a en effet passé un 26-2 en moins de cinq minutes à cheval sur le troisième et quatrième quart-temps à Charlotte grâce à une défense à l’activité retrouvée, à l’image d’une séquence finie par un double contre de Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds, 6 contres), et à une adresse de folie (111-92). Avec la balle qui circule de nouveau, Utah a trouvé tir ouvert après tir ouvert. Ils finiront la dernière période à 11 sur 16 à 3-points dont un 7 sur 8 pour Jordan Clarkson (20 points, 5/10 de loin), Joe Ingles (21 points, 7/10 de loin), et Georges Niang (21 points, 7/7 de loin)!

Charlotte avait pourtant tenu la dragée haute au Jazz lors de la première mi-temps. Gordon Hayward et LaMelo Ball, auteur de 31 points à la pause, avaient profité d’une défense d’Utah moins rigoureuse que d’habitude pour permettre aux Hornets de prendre huit points d’avance. Le Jazz aurait d’ailleurs pu être davantage distancé. Donovan Mitchell maladroit, c’est le 8 sur 13 de loin du trio Clarkson – Ingles – Niang qui les avait gardés en embuscade (67-64). Et c’est le même trio qui leur a permis de retrouver le chemin de la victoire après leur défaite face aux Clippers.