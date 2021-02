Les Rockets ont confiance dans leur « very small ball »

Russell Westbrook, James Harden, mais aussi Mike D’Antoni et Daryl Morey ne sont plus là, et pourtant, les Rockets restent des adeptes du « very small ball ». Arrivé cet automne, Stephen Silas adore jouer avec un cinq sans aucun joueur qui dépasse les 2m00, et le possible départ de DeMarcus Cousins ne l’effraie absolument pas.

« Le rebond est un problème, mais c’est difficile de contrer cette capacité à changer sur tous les joueurs » se justifie le coach de Houston. « On a des joueurs intelligents, durs au mal et physiques dans notre cinq de petite taille, qu’on mette Tucker ou Tate comme pivot. Cela apporte un peu plus de clarté dans notre défense, car ça devient davantage du corps à corps. Les équipes commencent à mieux jouer face aux défenses qui changent tout le temps. On doit le faire encore un peu plus. On ne peut pas se relâcher. »

Cette année, le deuxième cinq le plus utilisé par les Rockets se compose d’Eric Gordon, Danuel House Jr., David Nwaba, Sterling Brown et de Jae’Sean Tate. Un cinq qui affiche un différentiel positif (+4 sur 100 possessions), et ça incite Silas à poursuivre dans cette voie, en attendant le retour de Christian Wood.

« Je pense qu’on a les joueurs pour le faire » estime Tucker, habitué à jouer les pompiers sous les panneaux. « On doit s’améliorer dans ce domaine. Les cinq fonctionnent quand on a des gars qui peuvent défendre sur plusieurs postes, tout en étant capables d’aller au rebond et de défendre au poste bas. On a quelques gars qui en sont capables. »

Ce soir, les Rockets retrouvent les parquets, et ce sera face aux Bulls. Est-ce que Cousins sera sur le terrain ? Ce n’est pas sûr puisqu’il souffre d’un talon, mais aussi parce qu’il serait sur le départ. « Il est à l’entraînement, et il sera là pour le match. Je suis au courant des rumeurs, mais ce ne sont que des rumeurs » conclut Silas. « De ce que je sais, il va débuter face aux Bulls. Aujourd’hui, il a eu un petit problème au pied, et il a été absent une grosse partie de l’entraînement. Il a commencé la séance, et ensuite il a reposé son pied. On verra comment il répond au traitement, mais s’il est disponible, il débutera. »

Et le « very small ball » attendra un peu…