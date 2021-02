Stats & Highlights | Soirée tranquille pour le Thunder et les Bucks

Quand on affronte Cleveland ou Sacramento en ce moment, on se frotte les mains. Après cette soirée de dimanche, les premiers sont désormais sur 10 défaites de rang, les seconds viennent d’enchaîner 7 revers de suite.

Les Cavaliers, encore en souffrance derrière l’arc, sont tombés sur un excellent Shai Gilgeous-Alexander. Les Kings, eux, ont tenté de résister mais ils n’avaient pas les armes pour lutter face à un Giannis Antetokounmpo en mode MVP.

Cleveland – Oklahoma City : 101-117

Même si Jarrett Allen a réalisé le match parfait avec 26 points à 11/11 au shoot et même si Collin Sexton et Darius Garland ont été bons, Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder étaient bien trop forts pour ces Cavaliers-là. Surtout quand Cleveland affiche un affreux 8/35 à 3-pts.

Oklahoma City a pris les commandes de la partie en fin de premier quart-temps, sans jamais plus les lâcher ensuite. Sur un panier à 3-pts d’Al Horford en début de dernier quart-temps, l’écart monte à 20 points et « SGA » et compagnie s’imposent facilement face à une équipe trop inoffensive.

Cavaliers / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Osman 34 3/12 0/8 0/0 1 5 6 4 2 3 1 0 6 9 J. Allen 42 11/11 0/0 4/7 9 8 17 2 2 0 3 3 26 42 C. Sexton 40 11/22 1/6 4/5 0 5 5 3 4 0 4 0 27 19 D. Garland 38 7/14 2/5 5/6 1 2 3 8 2 3 2 0 21 25 I. Okoro 39 4/12 4/11 0/0 2 3 5 1 4 3 1 0 12 12 L. Stevens 8 0/0 0/0 2/2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 2 J. McGee 6 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 4 D. Dotson 15 0/4 0/2 0/0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 -1 D. Windler 17 1/6 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 Total 39/84 8/35 15/20 14 28 42 22 17 9 15 4 101 Thunder / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bazley 30 2/7 0/1 0/0 1 6 7 1 1 1 0 0 4 8 L. Dort 31 4/10 2/6 0/0 0 1 1 1 0 0 2 1 10 5 A. Horford 28 7/12 2/4 0/0 0 8 8 1 2 2 0 0 16 22 T. Maledon 33 5/7 3/4 1/1 0 2 2 3 3 0 5 0 14 12 S. Gilgeous-Alexander 36 9/15 3/3 10/12 0 4 4 9 3 1 3 0 31 34 M. Muscala 17 5/11 3/9 0/0 1 4 5 1 2 0 1 0 13 12 I. Roby 20 2/6 0/0 2/2 2 3 5 3 1 0 1 1 6 10 K. Williams 19 4/6 0/1 0/0 1 2 3 1 2 4 0 0 8 14 H. Diallo 26 5/5 0/0 5/9 0 2 2 2 4 1 2 1 15 15 Total 43/79 13/28 18/24 5 32 37 22 18 9 14 3 117

Milwaukee – Sacramento : 128-115

Les Bucks ont mis un quart-temps pour se détacher des Kings. Giannis Antetokounmpo a enfoncé la défense (24 lancers-francs shootés, 19 réussis) et même quand Sacramento parvient à revenir à huit points en fin de première mi-temps, Milwaukee contrôle et passe un 6-0.

Au retour des vestiaires, la dynamique se confirme. Le double MVP et sa troupe réalisent tout de suite un 8-0 et l’écart est véritablement installé. Jamais ensuite, les Kings ne pourront revenir et vraiment inquiéter leur adversaire.