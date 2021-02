On n’arrête plus le duo Fournier-Vucevic

Depuis le retour d’Evan Fournier, le Magic a retrouvé des couleurs, et ça sa confirme dès l’entame de match. Le Français est agressif, et ses percussions déchirent le premier rideau défensif des Pistons. Blessé, Delon Wright n’est pas là côté Detroit, et ça se voit en défense. Fournier provoque faute sur faute. Il met ses lancers. Et même un 3-points casse-croûte, à chercher la faute, termine dedans grâce à la planche. Le Magic s’échappe déjà (21-11).

Le Français décide ensuite de servir Nikola Vucevic et le Monténégrin démontre pourquoi il réalise sa meilleure saison en carrière. Il maîtrise son art, dans toutes les positions. Sa palette offensive s’est élargie, et lorsque les deux amis rejoignent le banc, Orlando possède déjà 11 points d’avance (26-15). Sans son duo vedette, Orlando n’est plus du tout la même équipe. L’agressivité a changé de camp et Saddiq Bey sonne la charge pour lancer un 11-2. Après douze minutes, Orlando ne mène plus de 28-26.

Le meilleur de Fournier

A coup de 3-points, Terrence Ross relance la machine, et Michael Carter-Williams prouve qu’il se rapproche de son meilleur niveau. Sa vision du jeu gêne les Pistons, et Orlando s’échappe à nouveau (38-29). Après un festival de contres des deux côtés, c’est Svi Mykhailiuk qui fait briller son bras. Quasiment en première intention, le shooteur des Pistons fait mouche par deux fois, et il oblige Steve Clifford à prendre un temps-mort (38-35). Cela joue mieux côté Detroit, mais Vucevic et Fournier reprennent leur domination. Le Français livre un beau duel à Jerami Grant, et après un step-back, il va chercher encore des lancers-francs (51-44). L’agressivité de Fournier libère ses coéquipiers, et avant la pause, c’est Ross qui en remet une couche. A la mi-temps, Orlando mène de 8 points (56-48).

Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Carter-Williams continue de découper la défense de Detroit, et il trouve Fournier dans le corner pour le 3-points. Le Magic s’offre son plus gros écart du match (63-50). Et quand Smith Jr se découvre des talents de shooteur, c’est encore et toujours Fournier qui lui répond. L’arrière tricolore a retrouvé son meilleur niveau, et le Magic garde les commandes (68-59).

Vucevic en démonstration

Côté Pistons, c’est bien pauvre… Seul Grant tente des choses, mais c’est évidemment compliqué à un contre cinq. Sans surprise, le Magic prend le large et c’est le dernier arrivé, Chasson Randle, qui donne 14 points d’avance (81-67). Orlando semble bien gérer son avance mais méfiance car Josh Jackson s’est réveillé en fin de quart-temps… Clifford tente un pari : il remet Vucevic plus vite que prévu. En face, Dwane Casey ne réagit pas, et il laisse Mason Plumlee sur le banc. Le pivot du Magic en profite, et il continue son « clinic » en attaque. Son jeu au poste est parfait, et le Magic reprend le large (99-88).

Quand Plumlee revient en jeu, c’est trop tard. Le Monténégrin est dans son rythme, et bien servi par Fournier, il en est à 15 points dans le dernier quart-temps ! Les deux dernières minutes ne changent rien, et Orlando s’impose 105-96 pour une 3e victoire de suite. Le Magic se rapproche de la 8e place… tandis que Detroit reste scotché à sa dernière place.