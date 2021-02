Les Knicks ont failli tout gâcher…

Les Wolves sont dans un bon soir, et ils démarrent tambour battant avec un Karl Anthony Towns qui score de loin, puis poste bas sur un Julius Randle encore un peu trop « à froid » pour faire mieux en défense. Ricky Rubio est en verve offensivement, et il plante 8 points rapides, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers qui hurlent à chacun de ses paniers marqués. Minnesota est bien dans son match, mais les Knicks répondent, et à mi-quart, ils sont devant au tableau d’affichage (17-15).

Towns abuse des tirs extérieurs, et Alec Burks se montre dès son entrée sur le terrain, en profitant des largesses laissées par les visiteurs en défense. Les Bockers imposent leur jeu et ils déroulent leurs systèmes sans être trop gênés. Résultat, les hommes de Tom Thibodeau collent un 11-0 en deux temps, trois mouvements, et après douze minutes, ils ont creusé un premier écart (30-18).

Edwards muselé

La « second unit » adverse tente de remettre le train sur les rails, avec un Josh Okogie qui serre la vis sur Immanuel Quickley. Naz Reid met de l’énergie dans la peinture, et son duel avec Obi Toppin est intense, avec notamment un contre énorme de l’ancien de Dayton sur une tentative de dunk. Derrick Rose est très utile dans son rôle de vétéran en sortie de banc, et les Knicks sont toujours en tête (38-33).

Nerlens Noel gêne terriblement Towns avec ses longs bras, et la star des Wolves semble frustrée par le manque de fluidité dans le jeu des siens. Reggie Bullock plante de loin, et il éteint Anthony Edwards qui perd plusieurs ballons de suite. Randle colle un dunk énorme sur Jarred Vanderbilt, et Rubio tente de garder son équipe dans le coup. À la pause, les Knicks sont sur une dynamique positive (61-50).

Au retour des vestiaires, la liaison Randle-Noel marche à merveille, et les deux intérieurs mettent Towns dans le dur, en lui faisant prendre sa seconde et troisième faute en moins de 30 secondes. Edwards tente d’accélérer le jeu, mais KAT prend une nouvelle faute, convertie en faute technique, ce qui rend fou de rage coach Saunders qui envoie Reid sur le parquet. Les hommes de Thibodeau en profitent, et creusent un peu plus l’écart (78-60).

Towns dans le dur… avant de se réveiller

Ryan Saunders tente des coups avec les entrées de Juancho Hernangomez et Jack Layman. Mais l’impact de ses deux remplaçants n’est pas au rendez-vous, et R.J Barrett noircit la feuille de match. L’arrière canadien se montre, et coach Thibodeau a l’air d’apprécier son impact également en défense, puisqu’il le laisse durant de (très) longues minutes sur le parquet. Après 36 minutes de jeu, les Bockers ont la main sur les débats (87-71).

Jordan McLaughlin n’a pas froid aux yeux, en prenant tous les tirs ouverts et les Knicks se reposent un peu trop sur leurs lauriers. Coach Thibodeau demande un arrêt de jeu pour leur remettre les idées en place, voyant certains de ses cadres trop relâchés en défense. Malik Beasley met finalement dedans de loin, et l’espoir renait côté Minny, qui souffle dans le cou des locaux (91-88). Towns retrouve son mojo, et il porte les siens sur ses épaules lors du money time. Au scoring, et à la baguette, dont une superbe passe aveugle pour Jaden McDaniels, le pivot All-Star voit le collectif des Knicks s’effondrer au plus mauvais moment.

Le vent tourne en faveur des hommes de coach Saunders, et les Knicks sont pris de court par la tempête Towns. Randle tente de lui répondre, et il garde les siens au contact depuis la ligne des lancers-francs. Tous les ballons passent par KAT, mais après un hook shot qui tourne autour du cercle, Randle convertit de nouveaux lancers-francs. Burks en fait de même, et après une grosse frayeur, les Knicks s’imposent 103-99. Une petite revanche pour Thibodeau, vainqueur face à son ancienne équipe. Un revers qui coûte sa place à Ryan Saunders…