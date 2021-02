Emmenés par un duo Harden/Irving de gala, les Nets s’imposent avec autorité chez les Clippers

Quasiment trois semaines après leur magnifique première confrontation, Clippers et Nets se retrouvent, cette fois-ci au Staples Center et sans Kevin Durant. Et les premiers instants de ce match sont pour le moins électriques, à l’image de l’altercation entre Patrick Beverley et James Harden, coéquipiers pendant cinq ans chez les Rockets.

Dans le jeu, l’équilibre est en tout cas de mise entre les deux équipes. Si Kawhi Leonard est au four et au moulin du côté de Los Angeles, Brooklyn s’en remet essentiellement à Kyrie Irving et James Harden pour trouver la faille dans la défense adverse, résistant ainsi à la tentative d’échappée des Angelenos.

La rencontre gagne ensuite en qualité et en intensité, au fil des minutes. Les paniers s’enchaînent de chaque côté, les duos Paul George / Kawhi Leonard et Kyrie Irving / James Harden se rendant coup pour coup. Celui des New-Yorkais prend tout de même l’ascendant sur celui des Californiens, donnant l’avantage aux joueurs de Steve Nash. Mais Leonard, bouillant à 3-points, remet les hommes de Tyronn Lue devant, à la sortie d’Harden, à l’issue de ce premier quart-temps très rythmé (30-28).

Harden et Irving en démonstration

Sans Kawhi Leonard, au repos, Paul George monte en température, accumulant les réussites à mi-distance. Mais James Harden, décidément intenable jusqu’à présent, tant au scoring qu’à la passe, répond immédiatement à son adversaire. Mieux encore, un DeAndre Jordan aérien et impactant en sortie de banc permet aux Nets de repasser en tête (44-40).

Extrêmement appliqué des deux côtés du parquet, Brooklyn appuie sur l’accélérateur grâce à ses joueurs de petite taille, autour de DeAndre Jordan. Les maestros Kyrie Irving et James Harden s’occupent de tout en attaque et cette domination new-yorkaise se traduit au tableau d’affichage. Preuve en est, les visiteurs conservent leur dizaine de points d’avance jusqu’à la mi-temps, malgré les nombreux efforts des joueurs de Los Angeles, actuellement incapables de réduire cet écart (58-51).

Au retour des vestiaires, les Nets passent sans plus tarder à +10, en cherchant toujours à jouer aussi vite que possible. En face, Paul George puis Kawhi Leonard n’abdiquent pas pour autant. Ensemble, ils se chargent ainsi de remettre les Clippers à flot, en dépit des arabesques et paniers de Kyrie Irving (73-67).

Un peu plus discret offensivement, James Harden reprend sa marche en avant et, comme par magie, Brooklyn retrouve des couleurs avec un nouvel avantage de plus de dix points. Les remplaçants de Los Angeles, menés par Marcus Morris, s’efforcent d’inverser la tendance mais, à douze minutes de la fin, la franchise new-yorkaise reste confortablement installée aux commandes (89-79).

Paul George et Kawhi Leonard haussent le ton

Derrière de 15 points, les Clippers font bloc et peuvent compter sur le sursaut d’orgueil de Paul George pour recoller quelque peu aux Nets. Il faut dire que l’arrière All-Star, accompagné d’Ivica Zubac, est le principal instigateur d’un run de 9-0 (101-94). Sous les yeux d’un Steve Ballmer enchanté par le réveil des siens.

Dans le money-time, George continue sur sa lancée et rapproche davantage ses troupes (103-99). Et si les joueurs de Brooklyn font tout pour conserver leur avance, ils voient finalement leurs homologues de Los Angeles revenir à hauteur, à 30 secondes de la fin, après des réussites de Kawhi Leonard et Lou Williams (108-108) !

Moment choisi par DeAndre Jordan, excellent ce soir (13 points, 11 rebonds 4 contres), pour marquer sur une claquette miraculeuse, après un raté de Kyrie Irving (110-108).

Avec 12 secondes au chrono, Leonard hérite ensuite du ballon et égalise près du cercle… sauf qu’il se rend coupable d’une faute offensive sur James Harden ! Le panier n’est donc pas accordé et Harden, encore lui, se charge d’achever les Clippers aux lancers francs. Les Nets s’imposent ainsi 112 à 108, signant là une nouvelle victoire référence (leur sixième d’affilée) contre un cador de l’Ouest et/ou une équipe en positif.

En mode MVP, James Harden termine avec 37 points, 11 rebonds et 7 passes au compteur, tandis que Kyrie Irving compile 28 points, 4 rebonds et 8 passes à ses côtés. Dans le camp californien, Paul George (34 points, 6 rebonds, 7 passes) et Kawhi Leonard (29 points, 13 rebonds) ont été les plus en vue mais ont, dans l’ensemble, manqué de soutien.