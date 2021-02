Le Big Three des Nets prend le meilleur sur les Clippers, à l’issue d’un duel de toute beauté

Dans cette affiche qui regorge de superstars, Kawhi Leonard prend directement la lumière. Affûté, il se met d’abord en confiance avec des décalages pour ses coéquipiers, dont Nicolas Batum, qui sanctionne à deux reprises à 3-points. Chirurgical, « The Claw » domine également au scoring, que ce soit près du cercle ou à mi-distance. Dans le sillage de leur ailier, les Clippers démarrent tambour battant (20-8).

Sans protecteur d’arceau, Jeff Green suppléant DeAndre Jordan dans le cinq de départ, les Nets souffrent en défense. Complètement dominés d’entrée, à l’intérieur et notamment au rebond, ils finissent toutefois par profiter de la maladresse de leurs adversaires afin de réaliser plusieurs stops, accompagnés de paniers de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant (22-16).

Problème : Brooklyn est pour le moment incapable de freiner Kawhi Leonard. Celui-ci réussit tout ce qu’il entreprend, tant en défense, qu’au scoring ou dans l’organisation du jeu. Incontrôlable, il pointe déjà à 12 points, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres, après un quart-temps. Et Los Angeles mène logiquement à l’issue de douze premières minutes quasi parfaites (32-24).

Kawhi Leonard en balade

Kawhi Leonard au repos, les choses se compliquent pour les Clippers, plombés par l’inefficacité de leurs remplaçants, couplée au réveil des role players adverses. Impactant en sortie de banc, DeAndre Jordan accumule les dunks grâce aux caviars de James Harden. Le MVP 2018 se plaît toujours autant lorsqu’il évolue dans ce rôle de principal porteur de balle, en étant entouré presque exclusivement de shooteurs. Les Nets reviennent à une possession (39-38).

Le retour en jeu de Kawhi Leonard relance sans plus tarder Los Angeles, qui retrouve automatiquement son mojo en attaque. Tandis que Paul George s’est enfin mis en route, Reggie Jackson et Nicolas Batum continuent de ne rien forcer, prenant ce que leur laisse la défense new-yorkaise. Mieux encore, tel un energizer, Marcus Morris fait mouche dès qu’il reçoit le ballon. L’écart augmente à nouveau (56-45).

Après un temps-mort, Brooklyn parvient cependant à réagir une nouvelle fois. La défense californienne se relâche et il n’en faut pas plus pour que Kevin Durant, Kyrie Irving puis James Harden punissent ces errements. Bien lotis, les hommes de Steve Nash regagnent ainsi les vestiaires à -1 (58-57).

Le mano-a-mano prend forme

Première possession de la deuxième mi-temps et premier avantage pour les Nets ce soir. Kyrie Irving poursuit son chef d’oeuvre au scoring, aucun défenseur ne pouvant l’empêcher de se frayer un chemin vers le cercle. En face, les Clippers peuvent, eux, compter sur plusieurs bonnes séquences de Paul George afin de résister au coup de chaud new-yorkais (72-72). Le duel Irving/George tient toutes ses promesses.

La rencontre gagne en intensité à mesure que le chrono défile. Les deux équipes se rendent coup pour coup et les 3-points s’enchaînent de part et d’autre. En réponse à Kevin Durant, Nicolas Batum se distingue en marquant un 3+1 puis un 3-points en moins de 30 secondes. Kawhi Leonard, Kyrie Irving ou encore Paul George y vont également de leurs paniers, jusqu’au terme de ce troisième quart-temps. À douze minutes de la fin, Los Angeles est devant mais Brooklyn reste au contact (90-88).

L’adresse retombe dans les deux camps, à l’entame de ce dernier acte. James Harden et Marcus Morris sont les seuls à être en réussite. Les retours de Kawhi Leonard et Paul George aident les Clippers à prendre deux possessions d’avance, avant que Kevin Durant puis Kyrie Irving, derrière l’arc et dans la peinture, ne redonnent les commandes aux Nets, à l’approche du money-time (104-102).

Un final à couper le souffle

Littéralement intenable, Kyrie Irving inscrit un nouveau 3-points en sortie de temps-mort, avant que James Harden ne l’imite dans la foulée (110-102). Agressifs, Paul George puis Kawhi Leonard ramènent les leurs à -4, mais c’est au tour de Kevin Durant de sanctionner Los Angeles qui, pour ne rien arranger, offre trois lancers francs à James Harden (115-106). Si Leonard convertit lui aussi deux lancers, Durant se charge de planter dans la continuité un énorme 3-points, afin de mettre les Nets à +10.

Pour autant, les Clippers ne lâchent rien et Nicolas Batum puis Marcus Morris leur laissent des raisons d’espérer (118-114). Et à la suite d’une faute offensive provoquée par le jumeau Morris, Paul George fait mouche à 3-points ! Les Angelenos sont revenus à -1, à 24 secondes de la fin (118-117). Après avoir converti deux lancers, Kevin Durant fait intelligemment faute sur Kawhi Leonard afin de l’envoyer sur la ligne et éviter de revivre une situation similaire à celle de dimanche soir (120-119).

James Harden se précipite ensuite pour empêcher Joe Harris de faire la remise en jeu, envoyant tel un quarterback une passe pour Jeff Green qui, de l’autre côté du parquet, obtient le and-one. Problème, celui-ci ne met pas son lancer bonus et Los Angeles a la possibilité d’égaliser. Sauf que Brooklyn refait faute immédiatement sur Nicolas Batum. Malheureux, le Français ne parvient pas à rater sa deuxième tentative et les Nets l’emportent au bout du suspens (124-120), avec deux nouveaux lancers francs de Kyrie Irving, qui ponctue en beauté son chef d’oeuvre.

L’un des plus beaux matchs de cette saison 2020/21 vient assurément d’avoir lieu au Barclays Center. Les statistiques individuelles parlent d’ailleurs d’elles-mêmes. Tandis que Kyrie Irving (39 points), Kevin Durant (28 points, 9 rebonds, à 11/13 aux tirs) et James Harden (23 points, 11 rebonds, 14 passes) ont assuré pour Brooklyn, Kawhi Leonard (33 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 interceptions), Paul George (26 points, 4 rebonds, 6 passes), Nicolas Batum (21 points, 6 rebonds) et Marcus Morris (16 points) ont porté les Clippers à tour de rôle. Sans succès, devant la force de frappe offensive des New-Yorkais.