Les Wolves virent leur coach et engagent un assistant des Raptors !

Quelques minutes après la fin de la rencontre face aux Knicks, les dirigeants des Wolves ont tranché, et ils ont décidé de se séparer de Ryan Saunders. Très proche des joueurs, le fils du regretté Flip n’a finalement pas survécu à ce début de saison catastrophe : 7 victoires en 31 matches. Même s’il n’a pas été gâté par le sort, avec les indisponibilités de Karl-Anthony Towns et de D’Angelo Russell, Saunders prend la porte, et le président Gersson Rosas a déjà trouvé son remplaçant.

Il s’agit de Chris Finch, l’un des assistants les plus réputés de la ligue. Passé des Pelicans aux Raptors cet automne, il a obtenu l’autorisation de rejoindre Minnesota, et il y retrouvera Rosas qu’il a connu aux Rockets. Selon NBA TV, il s’est engagé pour plusieurs saisons.

C’est la première fois depuis 2009 qu’un assistant prend les rênes d’une autre équipe en pleine saison. La dernière fois, c’était en 2009, et Lionel Hollins avait quitté le banc des Bucks pour entraîner les Grizzlies.

Selon ESPN, Finch devrait débuter sur le banc de Minnesota dès mardi, et il a l’intention de garder le staff en place avec David Vanterpool, Bryan Gates et Pablo Prigioni.

Saunders quitte Minnesota avec un bilan de 43 victoires pour 94 défaites, et le malheureux n’aura pu aligner Towns et Russell ensemble qu’à cinq reprises…