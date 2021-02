Au moins, Andre Roberson n’aura plus à défendre sur le « Big Three » des Nets…

Finalement peu utilisé dans la « bulle » d’Orlando par le Thunder, après sa très longue convalescence liée à sa blessure au genou, Andre Roberson a quitté Oklahoma City pour rejoindre New York. Plus tôt dans la semaine, il a effectué ses grands débuts avec les Nets, sur le parquet des Lakers.

Alors que le match était plié, avec près de 20 points d’avance, il a remplacé James Harden à quatre minutes du terme. C’est peu, pour un garçon qui n’avait pas encore foulé un parquet NBA cette saison, pour sortir de la rouille. Une tentative de dribble terminée sur son pied l’a prouvé.

Mais derrière, il s’est tout de même fait remarquer avec un contre sur Quinn Cook, qui pensait aller au cercle. La nouvelle recrue des Nets n’a pas terminé dans l’une des meilleures équipes défensives de la ligue, en 2017, pour rien.

C’est précisément pour cela qu’il a été signé par Brooklyn, un peu à l’instar d’Iman Shumpert, qui n’a pas encore rejoué cette année.

« Ce que je pense pouvoir apporter à l’équipe est mon énergie, note Roberson, qui dit avoir été convoité par d’autres formations. Être prêt à jouer chaque soir et essayer de motiver les gars, communiquer. Parce que c’est un élément important d’une défense avec lequel tu peux clairement aider n’importe quelle équipe immédiatement. Avant de comprendre les schémas et le positionnement, la communication et l’énergie sont des choses sur lesquelles tu peux jouer. »

Il aura un rôle complémentaire aux côtés de trois superstars, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, d’abord portées sur le jeu offensif. Trois joueurs sur lesquels il n’aura pas à défendre cette saison, si ce n’est à l’entraînement !

« Mon boulot est beaucoup plus facile cette année, sachant que trois des meilleurs joueurs de la ligue font partie d’une équipe que je n’ai pas à affronter donc ça va être sympa. En même temps, c’est une équipe bien équilibrée. C’est évident qu’ils n’ont pas beaucoup joué ensemble et qu’ils essaient encore de trouver leurs rotations et une alchimie. Mais la façon dont l’équipe s’est unifiée en si peu de temps est assez impressionnante. »