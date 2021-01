Un an plus tard, les Nets redonnent une chance à Iman Shumpert

Depuis le transfert de James Harden, les Nets ne disposent plus d’une profondeur de banc digne d’une équipe visant le titre. Pour y remédier, il leur fallait ainsi signer rapidement des joueurs libres de tout contrat.

Et après avoir recruté Norvel Pelle la semaine dernière, les dirigeants new-yorkais ont cette fois-ci jeté leur dévolu sur Iman Shumpert, comme rapporté par The Athletic.

Il faut dire que l’arrière de 30 ans connaît bien Brooklyn puisqu’il y a joué une dizaine de matchs entre les mois de novembre et décembre 2019 (4.2 points de moyenne), avant d’être coupé. « Shump » avait auparavant connu des passages plus ou moins glorieux chez les Knicks, les Cavaliers, les Kings et les Rockets, sa meilleure période ayant évidemment eu lieu sous le maillot des Cavs, avec lesquels il a remporté le titre en 2016.

Habitué à se fondre sans broncher dans n’importe quel collectif, le profil de défenseur d’Iman Shumpert a de quoi séduire Steve Nash, les Nets n’étant que la 23e défense de NBA.

Celui-ci pourrait lui trouver une place dans sa rotation, afin qu’il apporte son activité défensive sur de courtes séquences. Compte tenu de son expérience, le 17e choix de la Draft 2011 ne devrait avoir aucun mal à s’adapter à sa nouvelle franchise, aux côtés de ses anciens coéquipiers Kyrie Irving et James Harden, ainsi que de Kevin Durant.