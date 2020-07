Le revenant Andre Roberson fête son retour en étant décisif… à 3-points !

Même sans Joel Embiid, les Sixers ont globalement dominé la rencontre face au Thunder, avec un Ben Simmons très actif (14 points, 11 rebonds, 9 passes mais 5 pertes de balle en 26 minutes) et une bonne circulation globale du ballon, avec pas mal de coupes dans le dos de la défense, qui ont mis à mal Oklahoma City.

Les titulaires de Philly avaient fait le travail et le score était carrément de 81-57 (+24) à 3 minutes 30 de la fin du troisième quart-temps. De quoi voir venir…

Sauf que l’ouverture des bancs par les deux coachs va changer la rencontre, avec notamment Darius Bazley, toujours brouillon mais agressif côté OKC (13 points, 7 rebonds). La belle histoire, c’est tout de même Andre Roberson qui va renverser le match (102-97) dans le « money time », en brillant dans un domaine qui n’est pas le sien : le 3-points !

Le revenant, qui n’avait pas joué depuis 909 jours avant sa reprise dans la « bulle », va inscrire deux tirs « clutch » à longue distance, ponctuant le premier d’un regard vers le banc des Sixers, visiblement chambreur.

« Je vais aller sur le terrain et me battre en faisant ce que le jeu demande », explique le héros du jour. « Si c’est shooter un 3-points et que je suis ouvert, je vais shooter un 3-points. Si c’est défendre et amener de l’énergie à l’équipe, je vais aller sur le terrain et le faire également. »

Andre Roberson n’a donc finalement ainsi que 6 points, pour aller avec ses 6 rebonds, mais il finit avec le meilleur +/- du match à +29 et il a surtout fait le bonheur de ses coéquipiers, ravis de le voir fêter ainsi son retour.

« On le dit depuis le début. C’est l’occasion pour Dre de montrer ce dont il est capable », déclare ainsi Chris Paul. « Je suis juste heureux de le voir bouger et gagner en confiance match par match. »