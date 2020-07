Un retour riche en émotions pour Andre Roberson

C’est la belle histoire de la nuit, le grand retour sur les terrains d’Andre Roberson après deux ans et demi sans jouer ! « Ce n’était clairement pas ce à quoi je m’attendais, mais rien n’était acquis » a réagi Andre Roberson, accueilli par une standing ovation de ses coéquipiers, coaches et staffs lors de son entrée sur le terrain au milieu du 3e quart-temps dans la victoire face aux Celtics (98-84).

Auteur de 5 points, 2 rebonds et d’un contre qui a les honneurs du Top 5 de la nuit, Roberson a vécu un retour riche en émotions. « Il y avait beaucoup d’émotions : l’anxiété, la joie puis un trop-plein d’excitation quand le coach a appelé mon nom pour entrer sur le terrain » poursuit l’ailier du Thunder sur ESPN. « Il m’a prévenu à la mi-temps que j’allais rentrer et je me tenais simplement prêt. J’ai commencé à être nerveux, et c’est simplement génial d’être de retour. »

Parmi les meilleurs défenseurs de la NBA en 2017, Roberson a vu sa carrière se stopper net après une rupture du tendon rotulien en janvier 2018. Malheureusement, au moment de revenir au début de la saison 2018/19, on lui décèle une fracture au genou, et il en reprend pour un an. Les semaines défilent, les mois aussi, et finalement, il aura été éloigné des terrains pendant 30 mois !

« Les gars ne pouvaient pas être plus heureux pour lui » résume Billy Donovan. « Evidemment, le staff était très heureux pour lui. Je l’étais aussi au regard de qu’il a vécu ces deux dernières années. Et puis je pense qu’on a pu avoir un aperçu de ce qui faisait de lui un si grand défenseur, dans ses gestes, son intelligence, ses appuis, son envergure… En fait, il a vraiment très bien joué. Et je lui donne beaucoup de crédit pour un gars qui a été éloigné aussi longtemps. »