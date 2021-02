En démonstration, les Nets corrigent les Lakers

Si Kevin Durant, Anthony Davis et même Dennis Schröder manquent à l’appel de part et d’autre, cette affiche entre les Lakers et les Nets —potentiellement celle des prochaines Finals ?— n’en reste pas moins alléchante sur le papier.

Les premières minutes de la partie n’iront cependant pas dans ce sens, la maladresse faisant particulièrement rage. Il n’empêche que LeBron James, Kyrie Irving ou encore James Harden parviennent à se distinguer en alimentant le scoring pour leurs formations respectives, au coude-à-coude (16-16). Mais celui qui est le plus en vue dans ce début de match, grâce à sa réussite à 3-points, c’est Kyle Kuzma.

La sortie de LeBron James permet ensuite à Brooklyn de s’installer progressivement aux commandes. Pour le moins appliqués en défense, les hommes de Steve Nash le sont également en attaque, ne ratant désormais que très peu de tirs, notamment derrière l’arc. Suffisant pour les aider à faire la course en tête, après un quart-temps (31-24).

LeBron James continue d’écrire sa légende

Toujours aussi concentrés des deux côtés du parquet, les Nets continuent de dominer les débats au Staples Center. Emmenés par des remplaçants incisifs et une adresse à 3-points redoutable, leur avance grimpe à +10. À l’inverse, les Lakers sont incapables d’enchaîner les paniers avec régularité, sur le plan offensif. Symbole de cette domination new-yorkaise : le duel DeAndre Jordan – Montrezl Harrell, qui tourne à l’avantage du premier nommé (49-37).

Sans LeBron James, au repos, Kyle Kuzma tente de ramener les siens au contact. Mais Joe Harris prend feu, convertissant trois tirs d’affilée derrière l’arc, et Brooklyn s’envole au tableau d’affichage. À -19, James revient aux affaires et il réveille quelque peu Los Angeles. Sur un lancer franc, le « King » en profite pour marquer davantage l’histoire de la Ligue en devenant le troisième joueur à atteindre la barre des 35 000 points en carrière. Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone ne sont plus seuls.

Dans le sillage de leur quadruple MVP, les champions en titre réduisent ainsi l’écart juste avant la pause (64-53). Mais il leur faudra montrer un tout autre visage au retour des vestiaires, s’ils souhaitent l’emporter ce soir.

En deuxième mi-temps, Frank Vogel innove et décide de faire démarrer Markieff Morris à la place de Marc Gasol. Un choix qui ne change pas grand chose au rapport de force de cette rencontre. Si LeBron James se démène et prouve qu’il est bien affûté, accumulant les paniers près du cercle ou à mi-distance, il reste pour le moment impuissant devant la force de frappe collective des Nets. En contrôle, ceux-ci parviennent constamment à inscrire les 3-points qui font mal, à l’image de Joe Harris ou Timothé Luwawu-Cabarrot, intenables derrière l’arc (77-65).

Brooklyn déroule en attaque et en défense

Plombés par de trop nombreuses pertes de balle et une mauvaise couverture de leur ligne de 3-points, les Lakers reprennent un éclat, une nouvelle fois juste après la sortie de LeBron James. Tout en discrétion, et sans rien forcer, un James Harden distributeur dissèque la défense californienne, incapable de lui couper l’accès au cercle, ni ses lignes de passe. Le retour en jeu de James réveille à nouveau Los Angeles mais, après trois quarts-temps, il est difficile d’imaginer un effondrement de Brooklyn, tant la franchise new-yorkaise maitrise cette partie (90-74).

Dès le début de ce dernier acte, Joe Harris se charge carrément d’offrir aux Nets leur plus grosse avance de la rencontre : +25 ! LeBron James, encore lui, s’efforce de donner un peu d’espoir aux Lakers mais son ancien disciple Kyrie Irving calme immédiatement ses ardeurs, en allant cherchant ses points à l’intérieur (103-83). La messe semble dite.

Conscient de la supériorité de Brooklyn ce soir, Frank Vogel finit logiquement par agiter le drapeau blanc en sortant LeBron James, à cinq minutes de la fin. Outrageusement dominés par leurs visiteurs, les « Purple & Gold » n’ont jamais été en mesure d’espérer la victoire et ils s’inclinent finalement 109 – 98. Un score somme toute assez flatteur au regard du déroulé de ce match.

Côté Nets, James Harden (23 points, 5 rebonds, 11 passes) et Kyrie Irving (16 points, 7 rebonds, 5 passes) n’ont pas eu à forcer leur talent grâce à l’apport de la doublette Joe Harris (21 points, à 6/7 à 3-points) – Timothé Luwawu-Cabarrot (15 points, à 5/8 à 3-points). En face, LeBron James (32 points, 8 rebonds, 7 passes) a cartonné dans le vide, seul Kyle Kuzma (16 points, 10 rebonds) ayant su l’épauler convenablement.