All-Star Game 2021 : nos pronostics pour les remplaçants

Le public, les médias et les joueurs ont rendu leur verdict, et on connaît les noms des titulaires pour le All-Star Game 2021. À l’Est, il s’agit de Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Pour l’Ouest, du très lourd aussi avec Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard et Nikola Jokic.

Maintenant place aux remplaçants, et ce sont les coaches des deux conférences qui sont chargés de désigner les 14 heureux élus, 7 par conférence. Voici nos choix, et forcément, il y a des malheureux… et des débats.

CONFÉRENCE EST

Cinq majeur : Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid

Pronostics : James Harden, Ben Simmons, Domantas Sabonis, Jaylen Brown, Julius Randle, Gordon Hayward et Zach LaVine

Pourquoi ? Commençons d’abord par l’évidence. Il s’agit de James Harden qui a retrouvé son meilleur niveau à Brooklyn. C’est le meilleur passeur de la NBA, et déjà le patron du jeu des Nets. Ben Simmons mérite aussi sa sélection, à la fois parce que les Sixers dominent la conférence Est, mais aussi parce qu’il n’est plus très loin d’être le meilleur défenseur extérieur de la ligue. On le préfère à Tobias Harris même si ce dernier réalise une belle saison. Pilier des Pacers, Domantas Sabonis est peut-être le meilleur ailier-fort pur de cette conférence. C’est le patron d’Indiana et il tient l’équipe à bout de bras.

Ensuite, derrière ce trio, c’est plus compliqué. On récompense d’abord Julius Randle et Zach LaVine qui ont clairement franchi un cap, sur le plan individuel et dans le leadership. On peut dire la même chose de Jaylen Brown, que l’on préfère à Jayson Tatum. Les Celtics déçoivent mais l’arrière/ailier a été le joueur le plus solide de Boston avec l’absence de Jayson Tatum, malade, et de Marcus Smart blessé.

Enfin, pour la 7e et dernière place, il y a beaucoup de candidats (Trae Young, Nikola Vucevic, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Fred VanVleet, Khris Middleton…).

On opte pour Gordon Hayward qui prouve qu’il garde la trempe d’un « franchise player » en permettant aux Hornets d’être l’équipe surprise de ce début de saison. Il avait pris un risque en quittant Boston, et Charlotte en avait pris un énorme en lui proposant 120 millions de dollars. Mais le pari est réussi pour l’instant.

CONFÉRENCE OUEST

Cinq majeur : Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard et Nikola Jokic

Pronostics : Zion Williamson, Rudy Gobert, Paul George*, Damian Lillard, Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell

Pourquoi ? Contrairement à la côte Est, il y a, selon nous, moins de débat. Quatre joueurs sont assurés d’y aller, et il s’agit de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Damian Lillard et Devin Booker. Pas besoin d’argumenter, leur billet semble validé. Ensuite, il reste trois noms à trouver. Le forfait d’Anthony Davis libère une place, et on opte d’abord pour Paul George, auteur d’un très gros début de saison avant de se blesser au pied. En l’état, on ne sait pas s’il pourra jouer… S’il devait être forfait, notre choix se porterait sur DeMar DeRozan pour récompenser le bon début de campagne des Spurs. L’ancien Raptor fédère, sans pour autant tirer la couverture à lui.

Ensuite, comme chaque année, difficile de ne pas choisir Chris Paul. Les chiffres ne sont pas exceptionnels mais les Suns sont 4e, et ils pourront retrouver les playoffs, et c’est la patte Chris Paul. Enfin, pour le 7e et dernier billet, il y a quelques noms comme Brandon Ingram, De’Aaron Fox ou encore Shai Gilgeous-Alexander et même Jordan Clarkson. On opte finalement pour Zion Williamson, à la fois pour sa régularité et sa progression. Après une saison galère, il répond aux attentes et depuis un mois, il n’est pas loin d’être le meilleur ailier-fort de sa conférence.