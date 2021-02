Domantas Sabonis, un triple-double pour entrer dans l’histoire des Pacers

Match après match, Domantas Sabonis fait un pas supplémentaire vers sa deuxième sélection All-Star. « C’est un All-Star, il joue à ce niveau tous les soirs », confirme son coéquipier Malcolm Brogdon, à la sortie du match de cette nuit face aux Wolves.

Difficile de donner tort au meneur des Pacers tant son intérieur impressionne encore. Cette nuit, il s’est offert son 7e triple double-double en carrière, et pas des moindres.

Empêtré dans un choc de géants avec Karl-Anthony Towns, il a inscrit 36 points (13/21 aux tirs), capté 17 rebonds et distribué 10 passes décisives. Les Pacers évoluent dans la grande ligue depuis 1976 et jamais l’un de leurs représentants n’avait terminé avec plus de 30 points, 15 rebonds et 10 passes.

Il a été bien secondé par son meneur, auteur de 32 points (12/22), 9 rebonds et 7 passes. Une double performance de choix pour les deux leaders, qui ont connu des soirées moins heureuses en adresse ces derniers temps.

« Ils ont pris les bons tirs, en restant dans le rythme de l’attaque », félicite leur coach, Nate Bjorkgren. « Ils sont tous les deux altruistes, ils ont fini tous les deux autour des 10 passes. Ils ont cherché à faire les bons choix avec plus d’agressivité. »

Une belle 4e place sans deux joueurs majeurs

Interrogé sur sa performance individuelle, le Lituanien n’a rien d’autre à dire que de se réjouir de la victoire acquise. « C’était une victoire importante pour nous. Le vestiaire est heureux. Nous tournons autour des 50% de victoire et nous savons que nous sommes une meilleure équipe que ça. »

Dans une conférence Est qui penche vers le négatif, cela n’empêche pas les Pacers (15 victoires – 14 défaites) d’occuper la quatrième place, sans T.J. Warren, ni Caris LeVert. « Mon ressenti par rapport à mon match n’a pas d’importance », dit-il encore. « Je suis juste content qu’on ait remporté le match. C’est le plus important. »

Sa modestie ne devrait pas l’empêcher d’être à nouveau retenu en sélection All-Star. Étoilé l’an passé, il fait encore mieux cette saison niveau statistique.