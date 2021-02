Le 17 février 1994, David Robinson réalisait le quatrième et dernier quadruple-double de l’histoire NBA

Cela fait désormais 27 ans que la ligue attend de revoir pareille performance. Le quadruple-double a toujours seulement quatre occurrences dans l’histoire de la ligue (depuis 1973/74 précisément et la comptabilisation des contres et des interceptions dans les statistiques) dont la dernière date du 17 février 1994.

Ce fut l’œuvre de David Robinson, quatre années après Hakeem Olajuwon, huit après Alvin Robertson et vingt ans après le premier, Nate Thurmond.

Quelques semaines avant d’inscrire 71 points face aux Clippers et de remporter le titre de meilleur marqueur de la ligue devant Shaquille O’Neal, le pivot des Spurs avait écrasé de bien faibles Pistons (115-96) avec une performance XXL : 34 points, 10 passes, 10 rebonds et 10 contres.

« On n’avait pas l’impression qu’il avait réalisé un match historique », expliquait, en 2009, Joe Dumars, victime de cette énorme prestation. « Cela ressemblait d’avantage à un match de monstre comme un autre pour lui. »

Il faut dire qu’avec 29.8 points, 10.7 rebonds, 4.8 passes, 3.3 contres et 1.7 interception de moyenne en 1993/94, David Robinson avait réalisé une énorme saison régulière et ce match n’était en quelque sorte qu’une grosse et historique confirmation de ses qualités offensives et défensives. Agilité, puissance, sens du timing et du collectif, avec une touche de spectaculaire : David Robinson avait du David Robinson.

C’est en fin de rencontre, avec son dixième contre et alors que la onzième victoire de suite des Texans était acquise, qu’il avait inscrit son nom dans la légende.

« J’ai été proche de faire un quadruple-double à plusieurs reprises », avait-il rappelé après la rencontre. « C’est quelque chose que je voulais. Je suis ravi car c’est un exploit qu’on n’est jamais sûr de réaliser. »