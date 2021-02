Face à LaMelo Ball, Anthony Edwards va pouvoir confirmer ses progrès

Après son début de saison assez difficile à 12 points de moyenne, à 34% de réussite aux tirs dont 27% à 3-points, Anthony Edwards va beaucoup mieux, merci pour lui.

Depuis le 24 janvier dernier, le numéro 1 de la dernière Draft tourne à 18 points à 38% de réussite à 3-points. Il a fini 10 de ses 11 derniers matchs à 10 points ou plus, dont un match à 23 points, 5 rebonds et 4 passes dans une des rares victoires des Wolves cette saison (il y en a eu six seulement), à Cleveland.

« Il ne recule devant rien »

Après avoir dunké sur la tête de James Wiseman, Anthony Edwards va croiser la route d’un autre grand rival dans la course au trophée du meilleur rookie de l’année, LaMelo Ball, ce vendredi, en Caroline du Nord. Les deux joueurs sont sur une bonne dynamique individuellement, mais le Hornet a un avantage : il fait gagner son équipe, classée à une épatante 7e place à l’Est. Pour Anthony Edwards, il faut désormais en faire autant puisque comme LaMelo Ball, il a réussi à passer du banc au cinq de départ.

« Je suis fier d’Ant », entonne Malik Beasley dans The Athletic. « Il n’a pas fait le camp d’entraînement et il a été jeté au front, en étant le n°1 de la Draft. Maintenant, il est titulaire, on lui demande pas mal de choses. Mais il a bien répondu. Il apprend tous les jours. Il ne recule devant rien. Il travaille dur et il assume ses responsabilités. Il va être un grand joueur. »

Titularisé depuis huit rencontres, Anthony Edwards a répondu présent avec 16 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne. Même quand son équipe est larguée au score, ce qui arrive assez souvent, le rookie sortie de Georgia ne lâche jamais rien.

« J’ai simplement continué à jouer », disait-il ainsi après un énième revers, face à Golden State. « C’est le seul truc auquel je pensais. J’adore la compétition. Il faut toujours jouer car le match n’est pas fini. Peu importe le score, le match n’est pas fini. »

Actuellement Anthony Edwards doit encore apprendre à encaisser les défaites, soir après soir. Un (mauvais) pli à prendre avec le calendrier NBA qui ne pardonne pas… La défaite sur le fil face à Orlando, sur un tir de la gagne de Cole Anthony, un autre de ses camarades de cuvée, lui était ainsi restée en travers de la gorge.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’on leur avait donné ce match. On l’avait en mains… Je ne peux pas dire qu’on l’avait mais on avait le contrôle avant le dernier quart. Et puis, on les a laissés nous marcher dessus pendant tout le quatrième quart. »

Évidemment perfectible défensivement, Anthony Edwards n’est cependant pas un maillon faible de ce côté du terrain. Ses attributs physiques lui permettent de combler son manque de familiarité avec ses adversaires qui s’enchaînent rapidement. Avec son jump, il a les capacités pour réaliser des « chasedown block » à la LeBron James. À condition d’assurer le repli défensif…

« Il y a tellement d’espaces en isolation »

Surtout, offensivement, Anthony Edwards est déjà une vraie menace sur le un-contre-un, dans le Top 5 de la Ligue aux points marqués en isolation. Avec son physique de footballeur américain, peu de défenseurs peuvent lui résister quand il se lance tête baissée à l’assaut du cercle. Bien conscient de sa force, il aurait même tendance à abuser de son « hang time » et se complique souvent la tâche dans ses finitions près du cercle. Mais rien d’inhabituel pour un rookie…

« Il y a tellement d’espaces en isolation », se réjouissait-il dans le Star Tribune. « Je ne le fais pas souvent mais si je peux avoir du jeu en isolation, alors ça sera mieux pour moi car je peux impliquer les autres. Je peux déborder mon adversaire et trouver un gars ouvert pour un panier facile. C’est plus en adéquation avec mon jeu. »

Anthony Edwards apprécierait évidemment d’avoir plus de ballons en attaque. Son premier pas fulgurant et ses changements de rythme déjà bien maîtrisés lui permettent de déchirer avec régularité le premier rideau défensif adverse. Mais ses progrès au tir extérieur seront la clé qui l’autorisera à gagner encore plus en influence sur ses feintes et départs en dribble.

« On essaye ces cinq derniers matchs de lui donner plus de possibilités de « catch-and-shoot », surtout en sortie de temps-mort », expliquait ainsi Ryan Saunders au début du mois. « C’est un bosseur, c’est le genre de gars à qui on doit enlever le ballon quand on doit prendre l’avion car sinon il va continuer de shooter. C’est un bosseur donc ses progrès aux tirs ne sont pas un hasard. »

Du haut de ses 19 ans, avec à peine une saison de jeu universitaire dans les jambes, Anthony Edwards a encore une énorme marge de progression. Encore brut de décoffrage, le rookie star des Wolves a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts avec la balle orange.

« Il apprend et il maîtrise mieux le jeu », conclut D’Angelo Russell. « Il est en train de comprendre quels sont ses points forts et ses points faibles. Rien qu’en passant du temps sur le terrain, il va progresser au fur et à mesure des matchs. Plus il aura des minutes et un rôle stables, plus il sera à l’aise. »

Intronisé dans le cinq majeur des Wolves à la fin janvier, Anthony Edwards les a désormais, ces minutes de jeu. La progression devrait suivre…