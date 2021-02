L’amertume au bout pour Giannis Antetokounmpo

Quel horrible sentiment que de réaliser un gros match sans savourer le goût de la victoire au bout. Zach LaVine y est habitué cette saison, Bradley Beal aussi, et Giannis Antetokounmpo en a fait l’amère expérience sur le parquet des Suns, avec en prime ce dernier tir de la gagne qui a rebondi sur le fond du cercle et a dû le hanter toute la nuit.

Comme lors du premier match de la saison à Boston, lorsqu’il avait raté le lancer-franc de l’égalisation à la dernière seconde, le « Greek Freak » a flanché au pire moment, alors qu’il avait été irréprochable dans le dernier acte avec 16 points à 100% aux tirs. Jusqu’à cette dernière tentative, défendue par Deandre Ayton et Chris Paul…

« J’étais ouvert, je suis allé en tête de raquette, je me suis levé, mais ça n’est pas rentré », a déploré la superstar de Milwaukee, bien contrainte d’accepter son sort. « C’est un tir sur lequel j’ai travaillé et que je prendrai à chaque fois dans cette position. J’ai vu Jae Crowder se rapprocher et j’avais déjà Deandre Ayton sur moi, donc je ne pouvais pas aller au cercle en deux secondes. Ils étaient déjà devant moi. Donc je suis allé à un spot, mais ça ne l’a pas fait. Mais ça partait bien, je me suis senti en bonne position ».

Un nouveau test à Utah dès demain

Mike Budenholzer a également estimé que son « go-to-guy » avait trouvé un bon tir alors qu’il ne restait que 2.8 secondes sur l’horloge. Il n’a manqué que la finition.

« C’est clairement une des options, que Giannis récupère le ballon en tête de raquette avec le parquet espacé et la possibilité d’attaquer le cercle ou de se procurer un tir. Il a eu un tir plutôt bon ».

Pour Khris Middleton, si les Bucks doivent avoir des regrets sur ce match qui vient mettre un terme à leur série de cinq victoires, c’est plutôt sur le 11-0 passé par les Suns pour relancer la partie en fin de troisième quart-temps, avec une défense de zone qui a beaucoup perturbé Milwaukee.

« Je crois que ça a clairement changé le momentum », a souligné l’ailier. « Malheureusement, ça a marché. On doit trouver des moyens de faire tomber la zone. On l’a déjà fait par le passé. Ce soir, ça n’a pas fonctionné, on n’a pas bien exécuté le plan ni trouvé de façons de nous en sortir ».

Les Bucks ont rendez-vous dès demain à Utah, leader de la conférence Ouest, pour un nouveau gros test.