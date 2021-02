Dallas – Atlanta : le hold-up parfait !

Les Hawks sont plus tranchants en cette entame de rencontre, avec un Cam Reddish qui n’hésite pas à prendre les tirs dès qu’ils sont ouverts. L’ailier monte en puissance et il défend très bien sur Luka Doncic, qui ne trouve pas la mire. Seul Maxi Kleber allume de loin, et Dallas se fait bouger par une équipe d’Atlanta qui a du jus (18-14).

John Collins montre les muscles face à Kristaps Porzingis, qui le dépasse pourtant de 14 centimètres, et Atlanta a pris le match par le bon bout. Après avoir soufflé quelques instants sur le banc, Doncic retrouve le parquet et s’illustre sur trois actions de suite pour donner un coup de boost aux Texans qui jouent sur courant alternatif. Son duel face à Trae Young est intéressant, et le meneur All-Star distille quelques belles passes à Danilo Gallinari, qui score facilement.

Tim Hardaway Jr. parle beaucoup à ses coéquipiers, et semble frustré que les siens n’arrivent pas (encore) à lâcher les chevaux. Jalen Brunson est précieux à mi-distance, et après les douze premières minutes de jeu, les Mavericks sont en tête après un démarrage difficile (33-32).

Capela-Collins domine dans la peinture

La « second unit » des visiteurs tente de se montrer, mais Lloyd Pierce décide de changer les choses, et de remettre Clint Capela et Kevin Huerter sur le parquet rapidement. Dallas met doucement ses systèmes en place, et Luka Doncic se joue désormais de Cam Reddish comme d’un enfant. Mais le retour de Collins sur le parquet permet à sa formation de reprendre des couleurs, et revoici Atlanta à l’avance au tableau d’affichage (42-39).

Capela ferme la peinture aux intérieurs locaux, et le collectif de Dallas patauge de nouveau dans la semoule après quelques minutes intéressantes. Young organise parfaitement le jeu des siens, malgré les fautes subies, notamment de la part de Josh Richardson qui ne le ménage pas et ne le lâche pas d’une semelle. L’ancien d’Oklahoma ajuste la mire de loin, et plante un 3-points plus la faute après… avoir réclamé une faute au corps arbitral. Le meneur des Hawks est intenable, et il met la misère à toute la défense des Mavs, qui ne sait vraiment pas quoi faire pour stopper le sniper de Géorgie (19 points déjà). À la pause, les Hawks ont creusé un avantage intéressant (62-52).

Doncic et Young ne se lâchent pas

Les visiteurs imposent leur rythme aux hommes de Rick Carlisle. Le collectif Mavs est enrayé, et seul Luka Doncic tire son épingle du jeu pour essayer d’inverser la tendance. Willie Cauley-Stein se donne à fond pour fermer l’accès au cercle, et il profite en même temps des passes lumineuses de l’étoile slovène. Malgré cela, les locaux sont toujours derrière (81-68). John Collins est exemplaire dans la peau du lieutenant de « Ice » Trae Young, et l’ailier-fort d’Atlanta mène la vie dure aux grands Mavericks.

Doncic s’agace contre lui-même après plusieurs choix douteux en attaque, et quelques oublis en défense, et il voit son équipe galérer à contrôler les assauts adverses. Le banc des Hawks est debout et déchainé, et les troupes de Lloyd Pierce exécutent leur plan de jeu à merveille, au grand dam du banc adverse qui semble amorphe, sans réaction. Malgré de bonnes séquences de Willie Cauley-Stein, les Mavericks sont dans le dur, et toujours à la traîne au tableau d’affichage (90-81).

Tim Hardaway Jr. met alors le bleu de chauffe, et plante 7 points de suite pour perturber la belle dynamique d’Atlanta. Mais Young répond de loin, puis sur un amour de passe à terre pour Huerter qui n’a plus qu’à conclure à deux mètres du cercle. Atlanta plie, et à l’entrée du money time, les deux formations sont à égalité (101-101), ce qui rend fou de rage Lloyd Pierce. Doncic commence à ajuster de loin, et Brunson s’y met également, se montrant tranchant sur pénétration et n’hésitant pas à prendre les ticket shoots quand la défense tente de fermer la porte à la star slovène.

Une dernière possession très confuse

Tony Snell allume de loin à son tour, mais Luka « Magic » Doncic prend ses responsabilités dans les derniers instants de la rencontre. Mais alors que tous les ballons sont pour lui, John Collins et Tony Snell lui ferment la porte longue distance et Jalen Brunson rate un tir à 3-points ouverts à 4 secondes du terme.

La dernière possession est pour les Hawks. Le système est pour Trae Young, mais il se retrouve au sol après un contact avec Cauley-Stein. Dans la précipitation, les Hawks s’emmêlent les pinceaux, et Gallinari shoote à mi-distance alors que Collins est ouvert près du cercle… raté ! Les Mavericks s’imposent par la plus petite des marges (118-117), tandis que les Hawks râlent auprès des arbitres, estimant qu’il y avait faute sur Young sur la remise en jeu…