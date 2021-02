Donovan Mitchell régale face à Boston

C’est le 20e succès de la saison pour Utah, qui a encore fait forte impression cette nuit face à Boston, avec des lieutenants solides pour épauler un Donovan Mitchell en grande forme. Depuis le début du mois de février, l’arrière de Salt Lake City tourne ainsi à plus de 26 points par match, à 53.3% de réussite à 3-points !

Les missiles longue distance tombent de tous les côtés en début de match. Jaylen Brown ouvre le bal par trois fois (2-9) mais Joe Ingles et Donovan Mitchell se mêlent rapidement à la danse. Après Daniel Theis et Semi Ojeleye, toujours de loin, Payton Pritchard offre alors 8 longueurs d’avance aux Celtics (19-27) avant que Rudy Gobert ne vienne rectifier le tir pour Utah avec un dunk et un 2+1 pour terminer le premier quart(24-27).

Derrick Favors acte le retour aux affaires des Jazzmen sur un dunk qui fait repasser les locaux en tête (30-29). Boston peut alors compter sur Jaylen Brown pour remettre la pression, mais le trio Mitchell/O’Neale/Ingles est là pour répondre de loin, l’Australien trouvant ensuite Bojan Bogdanovic pour un nouveau dunk (44-38).

Jayson Tatum parvient alors à trouver Daniel Theis à 3-points puis à scorer par deux fois pour maintenir les siens à un petit point à l’heure de la pause (48-47).

Donovan Mitchell dans tous les bons coups

C’est au retour des vestiaires que la tâche va se compliquer pour les C’s. Il y a d’abord eu ce 3+1 de Donovan Mitchell pour annoncer la couleur puis un 11-2 au cours duquel l’arrière du Jazz s’est à nouveau distingué avec un lay-up, un step-back et une passe décisive pour le 3 points de Bojan Bogdanovic (72-60).

Royce O’Neale et Jordan Clarkson par deux fois de loin, mais aussi Rudy Gobert, au dunk, permettent ensuite à Utah de conserver 11 longueurs d’avance à 12 minutes de la fin (90-79).

Les efforts de Jayson Tatum ne sont pas loin d’être récompensés grâce aux relais de Daniel Theis, Grant Williams, Robert Williams III et Jaylen Brown, dont le lay-up permet à Boston de revenir à 99-95.

C’est finalement sur trois tirs à 3-points du trio Mitchell/Bogdanovic/Ingles que les locaux retrouvent de l’air au score (111-104). Donovan Mitchell conclut alors son festival de deux nouveaux missiles derrière l’arc avant de trouver Rudy Gobert au alley-oop par deux fois pour un bouquet final synonyme de victoire (122-108). C’est la 16e sur les 17 dernières sorties du Jazz, solide leader de la conférence Ouest, et de la ligue.