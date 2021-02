Kevin Garnett rend un vibrant hommage au basket actuel

Ayant lancé la tendance des joueurs ayant fait le grand saut vers la NBA depuis le lycée en 1995, superstar de la NBA dans les années 2000, Kevin Garnett a livré son point de vue sur le niveau et le style de jeu actuel de la ligue.

L’ex intérieur des Wolves, des Celtics et des Nets, qui s’apprête à publier son autobiographie intitulée « KG A to Z », s’est dit impressionné par l’intensité et la vitesse du jeu, au point de se demander comment les joueurs de son époque auraient bien pu se débrouiller aujourd’hui.

« Le jeu est à un autre niveau », a-t-il déclaré. « Je voudrais vous y voir, sur un terrain, sprinter d’un corner à l’autre, s’arrêter, prendre un 3-points, repartir, et faire ça dix fois de suite. Et pensez à votre niveau de fatigue, parce que ces joueurs font ça pendant 48 minutes. Je ne pense pas que les gars d’il y a 20 ans pourraient jouer à ce jeu. Il y a vingt ans, les gars utilisaient leurs mains pour contrôler les joueurs. Maintenant, vous ne pouvez plus utiliser vos mains. Ça rend la défense sacrément impossible. Vous imaginez ne pas pouvoir contrôler avec vos mains un Michael Jordan ? Non. Le fait que tu ne puisses pas toucher les joueurs donne à l’attaquant beaucoup de flexibilité. Les défenseurs doivent jouer sur des angles, des trucs comme ça. Mais si vous avez un peu de créativité et d’ambition, vous pouvez être un excellent joueur offensif dans cette ligue ».

Le basket est entre de bonnes mains

Kevin Garnett a notamment nommé Stephen Curry et Nikola Jokic comme parfaits ambassadeurs de la NBA actuelle, entre les arrières qui ont révolutionné le jeu avec le tir à 3-points, une arme que les équipes utilisent deux fois plus qu’il y a dix ans, et la polyvalence des pivots d’aujourd’hui, lui qui a longtemps incarné l’image du poste 4 moderne, même si, à la différence d’un Dirk Nowitzki, KG n’avait pas le tir à 3-points dans son arsenal offensif (174 paniers à 3-points inscrits en carrière, à 27.5% de réussite)

« Les fadeaways, les runners sur un pied, les tirs sur un pied, c’est ce que Dirk Nowitzki a apporté à notre jeu. Et maintenant, quand je regarde le Joker (Nikola Jokic) jouer, j’ai l’impression qu’il a pris ce côté « Dirkesque » et l’a mélangé à son propre talent. Et Steph Curry a révolutionné les choses en étant capable de tirer à longue distance avec une telle constance. Klay Thompson. Dame Lillard. Ces arrières ont changé le jeu. Je ne sais pas si même les arrières d’il y a 20 ou 30 ans pourraient jouer à cette époque. C’est créatif. C’est compétitif. C’est engagé. Tu vas te faire larguer ! Un gars va te crosser et te briser les ligaments du genou. Le jeu est dans une situation formidable », a-t-il ajouté.

Devoir de transmettre

Retraité des parquets depuis 2016, Kevin Garnett est devenu assistant spécialiste du développement des jeunes intérieurs. Une façon pour lui de transmettre tout en continuant à apprécier le basket d’aujourd’hui. Lorsqu’on lui demande les joueurs actuels qu’il regarde avec une attention particulière et dont il estime qu’il pourrait les aider, KG cite James Wiseman, Joel Embiid, Nikola Jokic, Willie Cauley-Stein et Marvin Bagley.

« Il y a un tas de gars que je regarde et où je vois des choses pour lesquelles je peux aider : la défense de face, comment ils vont couper et comment ils tiennent le ballon… L’anticipation en défense. Beaucoup de ces gars ont des problèmes de fautes parce qu’ils ne sont pas dans la bonne position. Je veux pouvoir partager les joyaux que j’ai pu acquérir au fil des ans. Je suis aussi allé dans la ligue et j’ai dit que je voulais faire ce truc appelé « Oncle Kevin », où j’allais faire le tour un peu partout, partager avec les jeunes et leur donner des conseils, des idées, des points de vue. La ligue a aimé. Rien n’est gratuit, mais peut-être que je vais ramener l’idée d’Oncle Kevin à Adam (Silver) ».